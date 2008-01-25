Безопасно ли применение антисептических и дезинфицирующих средств?

Никогда еще антисептические и дезинфицирующие средства не применялись так широко, как в период пандемии COVID-19. В одном из последних исследований, проведенном на базе Университета Маккуори (Macquarie University), продемонстрировано, что широко применяемый антисептик бензалкония хлорид может нарушать действие антибиотиков и повышать риск развития устойчивости бактерий к антимикробным препаратам.

Устойчивость к антибиотикам — крайне актуальная проблема во всем мире. Среди бактерий, наиболее часто являющихся мультирезистентными к антибактериальным препаратам, выделяют группу ESKAPE (от аббревиатуры названий бактерий Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, представителей семейства Enterobacteriaceae; escape с англ. — ускользать, патогены ESКAPE известны тем, что часто «ускользают» от действия антибактериальных препаратов). Бактерии этой группы являются возбудителями пневмонии, сепсиса и раневых инфекций.

Для терапии пациентов с заболеваниями, вызванными патогенами ESKAPE, зачастую применяются аминогликозидные антибиотики.

Исследовательская группа под руководством доктора Франчески Шорт (Francesca Short), научного сотрудника факультета молекулярных наук Университета Маккуори, и профессора факультета молекулярных наук Университета Маккуори Яна Полсена (Professor Ian Paulsen) провела исследование влияния применения дезинфицирующего средства бензалкония хлорида на эффективность аминогликозидных антибиотиков в отношении патогенов группы ESKAPE.

Ф. Шорт объяснила, что бензалкония хлорид широко применяется, учитывая его низкую токсичность, не только в медицине, но и в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Он входит в состав глазных и ушных капель, пропиток для антибактериальных салфеток и антисептических средств. При этом в исследовании было показано, что бензалкония хлорид может не только снижать эффективность аминогликозидных антибиотиков, но и обусловливать развитие резистентности бактерий.

Это первое исследование, в котором изучали взаимодействие аминогликозидов и бензалкония хлорида. Оно финансировалось за счет гранта Национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям Австралии (National Health and Medical Research Council).

Было отмечено, что даже в низких дозах бензалкония хлорид снижает эффективность аминогликозидов, поскольку нарушает проникновение антибиотиков этой группы в бактериальную клетку.

Результаты исследования показывают, что эффективность аминогликозидов снижается при одновременном применении низких доз бензалкония хлорида, например при использовании содержащих бензалкония хлорид глазных капель во время курса антибактериальной терапии.

Доктор Ф. Шорт подчеркнула, что необходимы дальнейшие исследования с целью разработки методов предупреждения развития антибиотикорезистентности бактерий группы ESKAPE. Она убеждена, что следует уменьшить применение антибактериальных средств, содержащих бензалкония хлорид, в быту. Доктор Ф. Шорт не считает обоснованным применение антибактериальных средств для мытья рук и уборки жилых помещений. Кроме того, она объяснила, что применение бензалкония хлорида в качестве консервантов в глазных каплях можно было бы заменить на применение глазных капель в одноразовых стерилизованных контейнерах, поскольку бензалкония хлорид не только снижает эффективность антибиотиков, но также может вызывать раздражение и даже повреждение конъюнктивы при длительном применении.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «EbioMedicine», публикуемом «The Lancet».

По материалам www.medicalxpress.com