Безопасно ли длительное употребление пищевых аллергенов?

Пищевая аллергия диагностирована у около 10% населения США. Наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются коровье молоко, яйца, арахис и лесные орехи. Вероятно, существует гиподиагностика пищевой аллергии, так как пациенты с легкой выраженностью симптомов зачастую не обращаются за медицинской помощью.

Пищевая аллергия, или пищевая гиперчувствительность, возникают в результате патологической реакции иммунной системы на обычно безвредные белки в пище. Ее симптомы могут включать зуд, покраснение, отек, рвоту, диарею, затруднение дыхание и другие потенциально опасные для жизни реакции.

Диагностика пищевой аллергии включает:

провокационные кожные тесты;

анализ крови для определения уровней общего иммуноглобулина Е (IgE) и специфических IgE.

Кроме того, у ряда лиц с повышенным уровнем IgE не наблюдаются симптомы пищевой аллергии. Это состояние называется бессимптомной сенсибилизацией. Пациенты с бессимптомной сенсибилизацией зачастую не знают о наличии у них пищевой аллергии.

Исследователи установили, что употребление пищевых аллергенов лицами с пищевой аллергией/бессимптомной сенсибилизацией потенциально может влиять на функции головного мозга и поведение.

Ранее в исследованиях уже была показана потенциальная связь между пищевой аллергией и развитием нервно-психических расстройств, включая депрессию, тревогу, синдром дефицита внимания/гиперактивности и аутизм.

В исследовании было проанализировано влияние употребления пищевых аллергенов на поведение у мышей с бессимптомной сенсибилизацией к аллергену молока β-лактоглобулину (β-lactoglobulin — BLG). Затем оценивали поведенческие реакции у мышей, направленные на поиск пищи и убежища, а также избегание дискомфорта.

Повышенная тревожность у BLG-сенсибилизированных мышей развивалась через день после получения с пищей большого количества аллергена. У особей второй группы, которые получали небольшое количество аллергена, через 2 нед употребления рациона, содержащего BLG, развились симптомы депрессии. Кроме того, у данных животных были выявлены признаки воспаления головного мозга и повреждения нейронов.

При употреблении аллергена в небольших количествах BLG-сенсибилизированными мышами в течение месяца было отмечено снижение уровня IgE, то есть развитие десенсибилизации. При этом отмечено персистирование нейровоспаления в головном мозге.

Хроническое нейровоспаление является фактором риска развития ряда нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера. Так, ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований связи пищевой аллергии и развития нейровоспаления. Потенциально это будет способствовать определению роли употребления пищевых аллергенов в развитии нейродегенеративных заболеваний и разработке мер профилактики.

Кроме того, дальнейшие исследования важны для определения безопасности пероральной иммунотерапии. Так, при пероральной иммунотерапии проводится пероральное введение аллергенов с постепенным повышением дозы для снижения чувствительности иммунной системы (десенсибилизации). В то же время потенциальное воздействие долгосрочного употребления аллергенов на нервную систему не исследовано.

По материалам www.medicalxpress.com