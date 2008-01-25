В недавнем обзоре клинических исследований было показано, что бессонница и ночной сон длительностью 5 и менее часов связаны с повышенным риском развития инфаркта миокарда.

Результаты анализа были опубликованы в журнале «Clinical Cardiology».

Так, в обзоре было показано, что инфаркт миокарда у лиц с бессонницей развивается на 69% чаще, чем в среднем в популяции.

Исследователи предполагают, что бессонницу следует рассматривать как важный фактор сердечно-сосудистого риска.

Бессонница включает как нарушения засыпания, так и ночные пробуждения. Диагноз хронической бессонницы устанавливают при нарушениях сна длительностью 3 и более месяцев. Риск ее возникновения повышается при высоком уровне стресса и хроническом болевом синдроме.

Доктор Харнит Валия (Harneet Walia), директор отдела медицины сна в клинике Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute, не участвовавшая в исследовании, объяснила, что бессонница обусловливает снижение качества жизни, развитие усталости, дневной сонливости, эмоциональной лабильности, снижение внимания и когнитивных функций.

Предположительно, бессонница повышает риск развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, включая повышенное артериальное давление, инфаркт миокарда, сахарный диабет.

Автор исследования доктор Вафи Момин (Wafi Momin), кардиолог из медицинского центра UTHealth Houston Heart & Vascular and Memorial Hermann, отметил, что ночной сон длительностью не менее 7 ч жизненно важен для восстановления и нормального функционирования организма.

В указанном метаанализе была проанализирована связь между бессонницей и риском развития у пациентов в возрасте старше 18 лет инфаркта миокарда. В него были включены 9 исследований, в которых участвовали 153 881 пациент с бессонницей и 1 030 375 лиц без нарушений сна.

Автор исследования доктор Хани Айаш (Hani Aiash) подчеркнул, что бессонница повышает риск развития инфаркта миокарда на 69%. По его мнению, пациентов следует информировать о важности сна. Х. Айаш отметил, что советы по улучшению качества ночного сна должны быть включены в основные рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, исследователи выявили, что бессонница обусловливает более значительное повышение риска развития инфаркта миокарда у женщин, чем у мужчин. В то же время соответствующий риск был повышен независимо от наличия сопутствующих заболеваний у участников и их возраста.

Исследователи высказали предположение, что бессонница является независимым дополнительным фактором сердечно-сосудистого риска. А коррекция бессонницы потенциально способствует снижению вероятности возникновения инфаркта миокарда.

Доктор Х. Айаш подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования для определения связи между продолжительностью бессонницы и величиной риска развития инфаркта миокарда. Он также объяснил, что на сегодня неизвестно, какая минимальная продолжительность бессонницы обусловливает повышение вероятности возникновения инфаркта миокарда.

При бессоннице эксперты рекомендуют:

ограничить использование гаджетов перед сном;

ограничить употребление кофеина во второй половине дня;

использовать когнитивно-поведенческую терапию;

обучаться методам релаксации;

поддерживать регулярный график сна и бодрствования каждый день, включая выходные;

не спать днем;

поддерживать комфортный микроклимат в спальне (температуру воздуха, влажность);

вести физически активный образ жизни.

Также эксперты предписывают обращаться за медицинской помощью при бессоннице для выявления и лечения заболеваний, которые могут ее вызывать.

По материалам www.medicalnewstoday.com