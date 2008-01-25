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Новости медицины и фармацииБесплодие и невынашивание беременности повышают риск развития инсульта?

Бесплодие и невынашивание беременности повышают риск развития инсульта?

Опубликовано  06.07.2022

Ежегодно диагностируют около 12,2 млн инсультов. По оценкам экспертов, 80% всех инсультов можно профилактировать, устранив факторы риска. По имеющейся информации, у 101 млн человек в настоящее время в анамнезе отмечают перенесенный инсульт. Кроме того, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), инсульт является основной причиной стойкой утраты трудоспособности и летальных исходов в США. Поскольку продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин, риск возникновения инсульта в течение жизни у них выше. Каждая пятая в мире женщина в возрасте 55–75 лет перенесла инсульт.

В недавнем исследовании было показано, что риск развития инсульта выше у женщин с бесплодием, невынашиванием беременности и мертворождением в анамнезе. При этом вероятность возникновения этой патологии тем выше, чем больше случаев прерывания беременности/мертворождения отмечали у женщины.

По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования в этой области для определения факторов, приводящих к повышению риска развития инсульта и способов их модификации. Это необходимо как для разработки новых методов терапии для пациенток с бесплодием и невынашиванием беременности, так и для снижения риска развития инсульта у женщин.

Результаты исследования опубликованы в журнале «British Medical Journal».

Ранее в исследованиях было показано, что прием комбинированных оральных противозачаточных препаратов и гормональные изменения, связанные с беременностью, ассоциированы с повышенным риском развития инсульта у женщин.

Гита Мишра (Gita Mishra), профессор эпидемиологии в Университете Квинсленда (University of Queensland), проанализировала данные 8 долгосрочных крупных исследований, проведенных в 7 странах (Австралия, Китай, Япония, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США). В исследования было включено более 618 000 женщин в возрасте 32–73 лет. У всех женщин в анамнезе зафиксированы бесплодие, невынашивание беременности (у 91 569) или мертворождение (у 24 873 участниц). В исследовании показано, что у 2,8% женщин был диагностирован по крайней мере один нефатальный инсульт, а у 0,7% — фатальный инсульт. Выявлено, что у женщин с тремя и более случаями самопроизвольного прерывания беременности риск нефатального инсульта был выше на 35%, а фатального — на 82% по сравнению с участницами, у которых в анамнезе не отмечали бесплодия, выкидышей и мертворождения.

Доктор Г. Мишра подчеркнул, что женщинам с бесплодием, а также перенесшим самопроизвольное прерывание беременности или мертворождение необходимо устранить модифицируемые факторы кардиоваскулярного риска для снижения вероятности развития инсульта.

Доктор Ригвед Тадвалкара (Rigved Tadwalkar), кардиолог-консультант Тихоокеанского института сердца в Санта-Монике, Калифорния (Pacific Heart Institute in Santa Monica, California), который не принимал участия в исследовании, подчеркнул, что при оценке факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний следует уделять больше внимания репродуктивному анамнезу женщины.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  06.07.2022

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