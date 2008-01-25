В недавнем международном исследовании показано, что устойчивый крахмал снижает риск развития рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта (включая рак желудка, желчных протоков, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки) у лиц с повышенным риском развития наследственных форм рака.

Так, ученые из Ньюкаслского университета (Newcastle University) и Университета Лидса (University of Leeds), Великобритания, провели многонациональное исследование под названием CAPP2, включившее более 1000 человек с синдромом Линча. Участники исследования принимали пищевую добавку, содержащую 30 г устойчивого крахмала, ежедневно в течение 4 лет (463 участника) либо плацебо (455 участников). Период наблюдения составил 10 лет. Было отмечено снижение риска развития рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта более чем на 60% у лиц, принимавших диетическую добавку с устойчивым крахмалом. При этом не было зафиксировано снижения риска развития колоректального рака.

Устойчивый, или резистентный крахмал представляет собой углеводы, не переваривающиеся в тонком кишечнике под действием панкреатических ферментов и ферментирующиеся в толстой кишке благодаря влиянию симбиотических бактерий. Устойчивый крахмал содержится в различных продуктах растительного происхождения, включая бобы, овес, рис, горох и недозрелые бананы.

Синдром Линча — наследственное заболевание, при котором отмечают повышенный риск развития колоректального и некоторых других видов рака. Доктор Антон Бильчик (Anton Bilchik), хирург-онколог, заведующий отделением общей хирургии в Медицинском центре Провиденс Сент-Джонс (Providence Saint John’s Health Center) и главный врач Института рака Сент-Джона в Санта-Монике, Калифорния (Saint John’s Cancer Institute in Santa Monica — CA), не участвовал в исследовании. Он объяснил, что синдром Линча связан с генетической мутацией и его диагностируют у около 1% больных колоректальным раком.

Согласно рекомендациям Национального института здравоохранения и передового опыта Великобритании (National Institute for Health and Care Excellence — NICE) пациентам с синдромом Линча показан ежедневный прием ацетилсалициловой кислоты для профилактики развития колоректального рака.

В исследовании же CAPP2 было отмечено, что ежедневное употребление устойчивых крахмалов в дозе 30 г, что соответствует включению в рацион одного недозрелого банана в день, снижает риск развития неколоректального рака у пациентов с синдромом Линча.

Механизм профилактического действия устойчивых крахмалов сегодня не до конца изучен. Предположительно, такой эффект связан с микробиотой кишечника. Так, она образует при расщеплении устойчивых крахмалов бутират — жирную кислоту с короткой цепью, что способствует торможению роста раковых клеток и может вызвать их гибель. По словам А. Бильчика, потенциально увеличение содержания бутирата может снизить риск развития рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на полученные результаты, сегодня эксперты не рекомендуют применение пищевых добавок, содержащих устойчивые крахмалы. Доктор Майкл Грегер (Michael Greger), клинический диетолог, который также не участвовал в исследовании, рекомендует употреблять цельные продукты, содержащие устойчивые крахмалы, вместо диетических добавок для профилактики рака.

По материалам www.medicalnewstoday.com