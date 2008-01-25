Все аптеки Украины
Новости медицины и фармации«Банан в день»: какие изменения рациона питания потенциально могут снизить риск развития рака?

«Банан в день»: какие изменения рациона питания потенциально могут снизить риск развития рака?

Опубликовано  08.08.2022

В недавнем международном исследовании показано, что устойчивый крахмал снижает риск развития рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта (включая рак желудка, желчных протоков, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки) у лиц с повышенным риском развития наследственных форм рака.

Так, ученые из Ньюкаслского университета (Newcastle University) и Университета Лидса (University of Leeds), Великобритания, провели многонациональное исследование под названием CAPP2, включившее более 1000 человек с синдромом Линча. Участники исследования принимали пищевую добавку, содержащую 30 г устойчивого крахмала, ежедневно в течение 4 лет (463 участника) либо плацебо (455 участников). Период наблюдения составил 10 лет. Было отмечено снижение риска развития рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта более чем на 60% у лиц, принимавших диетическую добавку с устойчивым крахмалом. При этом не было зафиксировано снижения риска развития колоректального рака.

Устойчивый, или резистентный крахмал представляет собой углеводы, не переваривающиеся в тонком кишечнике под действием панкреатических ферментов и ферментирующиеся в толстой кишке благодаря влиянию симбиотических бактерий. Устойчивый крахмал содержится в различных продуктах растительного происхождения, включая бобы, овес, рис, горох и недозрелые бананы.

Синдром Линча — наследственное заболевание, при котором отмечают повышенный риск развития колоректального и некоторых других видов рака. Доктор Антон Бильчик (Anton Bilchik), хирург-онколог, заведующий отделением общей хирургии в Медицинском центре Провиденс Сент-Джонс (Providence Saint John’s Health Center) и главный врач Института рака Сент-Джона в Санта-Монике, Калифорния (Saint John’s Cancer Institute in Santa Monica — CA), не участвовал в исследовании. Он объяснил, что синдром Линча связан с генетической мутацией и его диагностируют у около 1% больных колоректальным раком.

Согласно рекомендациям Национального института здравоохранения и передового опыта Великобритании (National Institute for Health and Care Excellence — NICE) пациентам с синдромом Линча показан ежедневный прием ацетилсалициловой кислоты для профилактики развития колоректального рака.

В исследовании же CAPP2 было отмечено, что ежедневное употребление устойчивых крахмалов в дозе 30 г, что соответствует включению в рацион одного недозрелого банана в день, снижает риск развития неколоректального рака у пациентов с синдромом Линча.

Механизм профилактического действия устойчивых крахмалов сегодня не до конца изучен. Предположительно, такой эффект связан с микробиотой кишечника. Так, она образует при расщеплении устойчивых крахмалов бутират — жирную кислоту с короткой цепью, что способствует торможению роста раковых клеток и может вызвать их гибель. По словам А. Бильчика, потенциально увеличение содержания бутирата может снизить риск развития рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на полученные результаты, сегодня эксперты не рекомендуют применение пищевых добавок, содержащих устойчивые крахмалы. Доктор Майкл Грегер (Michael Greger), клинический диетолог, который также не участвовал в исследовании, рекомендует употреблять цельные продукты, содержащие устойчивые крахмалы, вместо диетических добавок для профилактики рака.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  08.08.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости