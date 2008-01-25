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Новости медицины и фармацииБактерии кишечника усиливают противовоспалительную активность клеток мозга

Бактерии кишечника усиливают противовоспалительную активность клеток мозга

Опубликовано  02.02.2021

Тип клеток мозга, который недавно был открыт учеными, борется с воспалением, когда получает сигналы от бактерий в кишечнике. Это открытие, сделанное в ходе проведения исследования на мышах, может привести к разработке пробиотиков, которые смогут помочь уменьшить воспаление у лиц с неврологическими расстройствами, в частности с рассеянным склерозом.

Звездообразные клетки мозга, называемые астроцитами, выполняют в мозге широкий спектр поддерживающих функций. К ним относятся обеспечение нервных клеток питательными веществами и регулирование развития клеток. Однако, когда функции этих клеток нарушаются, они могут способствовать воспалению и нейродегенерации.

Исследования показывают, что дефектные астроциты участвуют в ряде нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Однако новое исследование на мышах показало, что ранее неизвестный тип астроцитов на самом деле защищает от воспаления. Что еще более удивительно, данные клетки усиливают свою противовоспалительную активность, когда получают молекулярный сигнал от кишечных бактерий.

«За прошедшие годы многие лаборатории, в том числе моя, определили важную роль астроцитов в развитии неврологических заболеваний. Однако наше новое открытие — это первый известный случай, когда была выявлена противовоспалительная активность астроцитов. Причина, по которой мы не видели этого раньше, заключалась в том, что мы изучали эти клетки, как если бы они были однородными. Но теперь у нас есть возможность увидеть различия в типах этих клеток», — отметил старший автор исследования доктор Франсиско Кинтана (Francisco Quintana). Его результаты опубликованы в журнале «Nature».

Понимание того, что движет противовоспалительной способностью астроцитов, может позволить исследователям-медикам разработать новые методы лечения неврологических заболеваний, в частности рассеянного склероза, в которых ключевую роль играет процесс воспаления. Команда уже исследует некоторые виды пробиотиков, которые могут регулировать противовоспалительную активность астроцитов.

Следует подчеркнуть, что изучение противовоспалительной активности астроцитов все еще находится на ранней стадии и сосредоточено на животных моделях.

По материалам medicalnewstoday.com

Опубликовано  02.02.2021

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