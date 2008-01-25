В последние годы появились новые научные данные о том, как бактериальная флора кишечника влияет на общее состояние здоровья организма.

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон (University of Wisconsin–Madison), США, идентифицировали особые бактерии в кишечнике человека, способные расщеплять мочевую кислоту, которая вызывает воспаление, по крайней мере, у мышей.

Ученые считают, что бактерии, которые питаются мочевой кислотой, способны защитить человека от подагры и заболеваний сердца.

В ходе этого исследования старший исследователь, доктор Федерико Рей (Dr. Federico Rey), доцент кафедры бактериологии Университета Висконсин-Мэдисон, и его команда выполняли пересадку кала (содержимого кишечника) зрелых мышей новорожденным мышам со стерильным кишечником, в котором отсутствовала какая-либо микрофлора.

После анализа данных, полученных в ходе исследования, ученые установили, что у мышей-реципиентов, которым выполнили пересадку содержимого кишечника мышей-доноров, сосуды которых были поражены многочисленными атеросклеротическими бляшками и в крови которых определялся высокий уровень мочевой кислоты, также наблюдались идентичные патологические изменения.

Аналогично у мышей-реципиентов, которые пересадили содержимое кишечника мышей-доноров с более чистыми и здоровыми сосудами и более низким уровнем мочевой кислоты в крови, также отмечены более здоровые сосуды и более низкий уровень мочевой кислоты.

В дальнейшем исследователи смогли определить конкретные бактерии, связанные с состоянием здоровья мышей. У этих бактерий ученые смогли идентифицировать набор генов, необходимых для расщепления пуринов и мочевой кислоты в кишечнике.

Исследователи сообщили, что в крови мышей, в содержимом кишечнике которых находились бактерии, использующие мочевую кислоту для собственной жизнедеятельности, отмечался более низкий уровень мочевой кислоты.

«Результаты нашего исследования указывают на то, что выявленные бактерии кишечника являются потенциально важным фактором, влияющим на уровень мочевой кислоты», — отметил Ф. Рей.

«Полученные результаты также имеют важное значение для глубокого понимания того, как микробы осуществляют жизнедеятельность в кишечнике. Наши результаты показывают, что мочевая кислота является ценным питательным веществом (нутриентом) — источником углерода, энергии и потенциально азота для многих бактерий в условиях отсутствия кислорода. Нам также интересно узнать, существуют ли в нашем рационе компоненты, способствующие развитию этих микроорганизмов», — добавил он.

По материалам medicalnewstoday.com