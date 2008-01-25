Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииБактерии — потенциальные защитники от подагры и заболеваний сердца

Бактерии — потенциальные защитники от подагры и заболеваний сердца

Опубликовано  19.06.2023

В последние годы появились новые научные данные о том, как бактериальная флора кишечника влияет на общее состояние здоровья организма.

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон (University of Wisconsin–Madison), США, идентифицировали особые бактерии в кишечнике человека, способные расщеплять мочевую кислоту, которая вызывает воспаление, по крайней мере, у мышей.

Ученые считают, что бактерии, которые питаются мочевой кислотой, способны защитить человека от подагры и заболеваний сердца.

В ходе этого исследования старший исследователь, доктор Федерико Рей (Dr. Federico Rey), доцент кафедры бактериологии Университета Висконсин-Мэдисон, и его команда выполняли пересадку кала (содержимого кишечника) зрелых мышей новорожденным мышам со стерильным кишечником, в котором отсутствовала какая-либо микрофлора.

После анализа данных, полученных в ходе исследования, ученые установили, что у мышей-реципиентов, которым выполнили пересадку содержимого кишечника мышей-доноров, сосуды которых были поражены многочисленными атеросклеротическими бляшками и в крови которых определялся высокий уровень мочевой кислоты, также наблюдались идентичные патологические изменения.

Аналогично у мышей-реципиентов, которые пересадили содержимое кишечника мышей-доноров с более чистыми и здоровыми сосудами и более низким уровнем мочевой кислоты в крови, также отмечены более здоровые сосуды и более низкий уровень мочевой кислоты.

В дальнейшем исследователи смогли определить конкретные бактерии, связанные с состоянием здоровья мышей. У этих бактерий ученые смогли идентифицировать набор генов, необходимых для расщепления пуринов и мочевой кислоты в кишечнике.

Исследователи сообщили, что в крови мышей, в содержимом кишечнике которых находились бактерии, использующие мочевую кислоту для собственной жизнедеятельности, отмечался более низкий уровень мочевой кислоты.

«Результаты нашего исследования указывают на то, что выявленные бактерии кишечника являются потенциально важным фактором, влияющим на уровень мочевой кислоты», — отметил Ф. Рей.

«Полученные результаты также имеют важное значение для глубокого понимания того, как микробы осуществляют жизнедеятельность в кишечнике. Наши результаты показывают, что мочевая кислота является ценным питательным веществом (нутриентом) — источником углерода, энергии и потенциально азота для многих бактерий в условиях отсутствия кислорода. Нам также интересно узнать, существуют ли в нашем рационе компоненты, способствующие развитию этих микроорганизмов», — добавил он.

По материалам medicalnewstoday.com

Опубликовано  19.06.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости