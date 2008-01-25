Результаты исследования, опубликованные в журнале «Journal of Nutrition» за август 2020 г., показывают, что ежедневное употребление авокадо может улучшить общее состояние здоровья кишечника человека.

По словам ведущего автора исследования Шэрон Томпсон (Sharon Thompson), ученые хотели отклониться от более очевидных аргументов в пользу популярных фруктов. В ходе большого количества наблюдений исследователи пытались связать регулярное потребление авокадо с уменьшением массы тела. Вместо этого исследователи из Университета Иллинойса (University of Illinois), США, сосредоточились на том, как авокадо влияет на пищеварительную систему.

Ш. Томпсон отметил: «Мы знаем, что употребление авокадо помогает вам чувствовать себя сытым и снижает концентрацию холестерина в крови, но мы не знали, как оно влияет на микробы кишечника и метаболиты, которые они производят».

В своей статье авторы отмечают, что авокадо также богат клетчаткой, а исследования показали, что продукты с высоким содержанием клетчатки полезны для здоровья пищеварительной системы.

Как проходило исследование

В исследовании приняли участие 163 добровольца в возрасте 25—45 лет. Команда Университета Иллинойса надеялась проанализировать влияние ежедневного употребления авокадо на лиц с избыточной массой тела и ожирением, которые в остальном имели хорошее здоровье.

Ученые разделили участников на 2 группы. В течение 12-недельного периода одна группа ела еду, включавшую авокадо — на завтрак, обед или ужин. Контрольная группа ела аналогичную еду, но без авокадо.

Члены обеих групп сдавали образцы крови, мочи и кала в течение 3-месячного периода исследования. Все участники сообщали, сколько еды они съели, и каждый месяц сдавали полный список всего, что они съели.

В конечном итоге исследование показало, что употребление авокадо хотя бы 1 раз в день приводит к увеличению количества полезных микроорганизмов в желудке и кишечнике. Кроме того, в стуле участников, которые употребляли авокадо, было выявлено больше жира, чем у лиц, которые не употребляли авокадо.

Авокадо достаточно мягкие, чтобы люди могли добавлять их как в сладкие, так и в соленые блюда. Имея так много вариантов, как насладиться авокадо, любой, кто хочет получить дополнительную пользу для здоровья, может придумать множество творческих способов, как это сделать.

Тем не менее, для тех, кто не является поклонником авокадо и хочет использовать другие способы получить питательные пробиотики, доступны альтернативы. Например, йогурт — давний фаворит тех, кто хочет поддержать свою пищеварительную систему при помощи полезных бактерий.

Употребление в пищу овощей с высоким содержанием клетчатки, включая брокколи и артишоки, или бобовых, таких как нут и чечевица, особенно полезно для здоровья кишечника.

Диета, богатая различными питательными веществами, может сделать человека здоровым и счастливым.

По материалам medicalnewstoday.com