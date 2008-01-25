Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииАвстралийский вакцинный проект не пойдет дальше І фазы

Австралийский вакцинный проект не пойдет дальше І фазы

Опубликовано  17.12.2020

Университет Квинсленда (University of Queensland — UQ) и компания «CSL Limited» (Австралия) 11 декабря после консультации с правительством объявили о том, что не будут продолжать клиническую разработку вакцины-кандидата в исследованиях ІІ/ІІІ фаз. Данное решение принято, несмотря на то, что в исследовании І фазы вакцина UQ-CSL v451 COVID-19 продемонстрировала способность формировать устойчивый иммунный ответ и надежный профиль безопасности. Так, у 216 участников исследования, начатого в июле 2020 г., не было серьезных побочных эффектов или проблем с безопасностью.

Ранее «CSL» собиралась взять на себя ответственность за проведение ІІ/ІІІ фазы клинических исследований и крупномасштабное производство вакцины после их успешного завершения. Данные І фазы также показали образование антител, направленных против фрагментов белка (gp41), который является компонентом, используемым для стабилизации вакцины. Участники исследований были полностью проинформированы о возможности частичного иммунного ответа на этот компонент, но было неожиданным, что индуцированные уровни могут исказить результаты определенных тестов на ВИЧ. При этом отсутствует любая возможность, что вакцина может вызвать инфекцию, а обычные контрольные тесты подтвердили отсутствие ВИЧ.

Чтобы обеспечить широкое внедрение вакцины с данным стабилизирующим компонентом, потребовалось бы внести значительные изменения в устоявшиеся процедуры тестирования на ВИЧ в медицинских учреждениях. Оценив данную возможность, CSL и правительство Австралии договорились, что вакцина не будет переходить на ІІ/ІІІ фазы исследований.

І фаза исследований будет продолжена, дальнейший анализ данных покажет, как долго сохраняются антитела, при этом их уровни уже снижаются. Университет Квинсленда планирует представить полные данные для публикации экспертной оценки.

Вместе с тем «CSL» в сотрудничестве с компанией «Seqirus» намерены продолжать работу по защите населения Австралии от COVID-19. Примерно 30 млн доз вакцины-кандидата Оксфордского университета (University of Oxford)/«AstraZeneca» находится в процессе производства, причем выпуск первых партий планируется в начале следующего года. Кроме того, по запросу правительства Австралии CSL согласилась на производство дополнительных 20 млн доз. Университет Квинсленда и CSL выражают признательность Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations — CEPI) за поддержку в партнерстве с целью быстрой разработки вакцины-кандидата посредством клинических исследований.

По материалам csl.com

Опубликовано  17.12.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости