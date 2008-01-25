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Новости медицины и фармацииАцетилсалициловая кислота в низких дозах способствует снижению риска летального исхода, связанного с раком яичника?

Ацетилсалициловая кислота в низких дозах способствует снижению риска летального исхода, связанного с раком яичника?

Опубликовано  10.02.2023

Рак яичника трудно диагностировать, и зачастую его выявляют на ІІІ или ІV стадии. По оценкам экспертов, рецидив патологии развивается в около 80% случаев. Ученые из Института медицинских исследований QIMR Berghofer (ранее — Квинслендский институт медицинских исследований — Queensland Institute of Medical Research) проанализировали эффективность применения ацетилсалициловой кислоты в низких дозах при раке яичника.

В исследовании приняли участие более 900 жительниц Австралии с диагностированным раком яичника. Ученые проанализировали, принимали ли они нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ацетилсалициловая кислота, и был ли связан прием таких лекарственных средств с риском летального исхода.

Как объяснил ведущий исследователь доктор Азам Маджиди (Azam Majidi), было выявлено, что продолжительность жизни с момента установления диагноза была больше у женщин, принимавших НПВП не менее 4 дней в неделю в течение 12 мес после установления диагноза, по сравнению с пациентками, которые принимали НПВП время от времени или не принимали их вовсе.

Большинство участниц, принимавших НПВП не менее 4 раз в неделю, получали ацетилсалициловую кислоту в низких дозах.

Как объяснила А. Маджиди, в исследовании было выявлено, что регулярный прием ацетилсалициловой кислоты в низких дозах способствует снижению риска летального исхода у женщин с раком яичника. Так, продолжительность жизни с момента установления диагноза у пациенток, часто принимавших ацетилсалициловую кислоту, была на 2,5 мес дольше, чем у женщин, не получавших НПВП. А. Маджиди подчеркнула, что это значительный результат, учитывая, что рак яичника зачастую диагностируют на поздних стадиях. В то же время она объяснила, что необходимы дальнейшие клинические исследования. Кроме того, существует ряд противопоказаний к приему ацетилсалициловой кислоты, поэтому не рекомендуется применять этот препарат без консультации врача.

Результаты исследования были опубликованы в издании «JNCI: Journal of the National Cancer Institute».

Ранее в ряде исследований уже предполагалась связь между приемом НПВП и снижением риска летального исхода при раке яичника.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  10.02.2023

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