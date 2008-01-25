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Новости медицины и фармацииАтропин в форме 0,05% глазных капель снижает риск развития миопии?

Атропин в форме 0,05% глазных капель снижает риск развития миопии?

Опубликовано  16.02.2023

Миопия (близорукость) — часто выявляемое заболевание. По оценкам экспертов, ее диагностируют у 41,6% населения США в возрасте 12–54 лет. Часто миопия развивается в детском возрасте, в период роста глазного яблока. В большинстве случаев при данной патологии эффективна рефракционная коррекция с помощью очков или контактных линз. В то же время при миопии отмечают повышенный риск развития ряда осложнений, включая глаукому и отслойку сетчатки.

На сегодня применяется ряд методов профилактики прогрессирования миопии у детей, включая ношение мультифокальных контактных линз, ортокератологию и глазные капли с низкими дозами атропина.

В исследовании, проведенном под руководством Джейсона С. Яма, магистра здравоохранения из Китайского университета Гонконга, была проанализирована эффективность применения глазных капель, содержащих в качестве действующего вещества атропин, для снижения риска развития миопии у детей.

В исследовании приняли участие 474 ребенка без диагностированной миопии. У детей, включенных в исследование, был выявлен циклоплегический сферический эквивалент от +1,00 дптр до 0,00 дптр и астигматизм менее -1,00 дптр.

Участники исследования были рандомизированы на 3 группы. Представители 1-й группы (160 детей) получали глазные капли, содержащие 0,05% атропина. Участникам 2-й группы (159 детей) давали глазные капли с 0,01% атропина, участникам 3-й группы (155 детей) — плацебо.

Период наблюдения в исследовании составил 2 года. По истечении этого срока было выявлено, что миопия развилась у 25% участников 1-й группы, 45,1% — 2-й группы и 53,9% — 3-й группы. Таким образом, было показано, что атропин в форме 0,05% глазных капель способствует снижению риска возникновения этого заболевания. При этом снижение вероятности развития миопии было более выраженным при применении глазных капель, содержащих 0,05% атропина, по сравнению с глазными каплями с 0,01% атропина.

Авторы подчеркнули необходимость дальнейших исследований для оценки возможности потенциального применения атропина в форме 0,05% глазных капель для профилактики близорукости и оценки долгосрочной безопасности их применения.

Результаты исследования были опубликованы в издании «Journal of the American Medical Association».

По материалам www.medicalxpress.com, www.jamanetwork.com

Опубликовано  16.02.2023

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