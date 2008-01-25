В недавнем исследовании было показано, что значительная часть пациентов с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями (АССЗ) не получает необходимого лечения.

Так, продемонстрировано, что менее 50% пациентов были рекомендованы препараты из группы статинов и ацетилсалициловая кислота или проведены консультации по модификации образа жизни (например рекомендации повысить физическую активность, бросить курить и придерживаться рационального питания).

В 2013 г. Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association) и Американский колледж кардиологов (American College of Cardiology) выпустили новые рекомендации по контролю уровня холестерина для снижения риска развития АССЗ.

В недавнем исследовании ученые проанализировали данные Национального исследования амбулаторного медицинского обслуживания (National Ambulatory Medical Care Survey) за период 2006–2016 гг., в ходе которого было изучено 11 033 амбулаторных визита взрослых пациентов с АССЗ.

Результаты исследования были опубликованы в «JAMA Network Open».

АССЗ — это собирательный термин, включающий болезни сердца и кровеносных сосудов, в том числе ишемическую болезнь сердца, ишемический инсульт, транзиторную ишемическую атаку и заболевание периферических артерий.

АССЗ являются причиной более 400 000 летальных исходов в США ежегодно.

Согласно рекомендациям 2013 г. статины нужно назначать всем пациентам с диагностированными АССЗ независимо от индивидуальных уровней холестерина липопротеинов низкой плотности.

Доктор Амбар Кулшрешта (Ambar Kulshreshtha), доцент Медицинской школы Университета Эмори (Emory University School of Medicine) и соавтор исследования, объяснил, что при изменении клинических рекомендаций важно проанализировать, насколько они выполняются практическими врачами.

Национальное исследование амбулаторного медицинского обслуживания — это ежегодный опрос врачей первичной медико-санитарной помощи, терапевтов и кардиологов. Исследователи проанализировали данные за период 2006–2016 гг. В анализ были включены сведения о пациентах в возрасте 21 год и старше, у которых были диагностированы АССЗ, включая лиц с диагностированным инфарктом миокарда, стенокардией, ишемическим инсультом, транзиторной ишемической атакой, заболеванием периферических артерий или перенесших коронарную реваскуляризацию.

Средний возраст включенных в исследование пациентов — 70 лет, 40,7% из них составляли женщины. У 69,5% участников была диагностирована артериальная гипертензия, у 57,5% — гиперлипидемия и у 29% — сахарный диабет. По оценкам экспертов, у 11% пациентов было выявлено ожирение.

При анализе рекомендаций врачей было установлено, что 50,5% пациентов с АССЗ были рекомендованы статины, 46,8% — ацетилсалициловая кислота, а 20,2% — получили рекомендации по модификации образа жизни.

Интересно, что вскоре после публикации новых рекомендаций количество назначений статинов увеличилось с 45,3% (2006 г.) до 60,3% (2014 г.). Однако в 2016 г. количество рекомендаций принимать статины пациентам с АССЗ уменьшилось до 46,5%.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении ацетилсалициловой кислоты: в 2006 г. 41,3% пациентов с АССЗ был рекомендован прием ацетилсалициловой кислоты, а в 2016 г. — 47,5%.

В то же время количество лиц, которым были даны рекомендации по модификации образа жизни, уменьшилось с 33% (2006 г.) до 22,3% (2016 г.).

По оценкам исследователей, это связано с тем, что на прием пациента выделяется около 15 мин, и у врача нет достаточно времени на беседу. Кроме того, вероятно, еще одной причиной является недостаточная информированность врачей о способах модификации образа жизни, недостаток знаний в области физической активности и диетологии.

В исследовании выявлены и гендерные различия в полученных пациентами рекомендациях. Так, статины были рекомендованы 43,7% женщин и 52,7% мужчин.

Отмечены различия и в рекомендациях семейных врачей и кардиологов. Так, семейные врачи назначили статины 47%, а ацетилсалициловую кислоту — 33% пациентов с АССЗ.

Среди лиц, наблюдавшихся в кардиологических кабинетах, 55,6% были назначены статины, а 56,2% — ацетилсалициловая кислота.

По материалам www.medicalnewstoday.com