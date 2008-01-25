Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности вакцинации. Исследование разных режимов необходимо для оценки перспектив более гибких программ вакцинации, а комбинации различных вакцин — для более устойчивого и продолжительного иммунного ответа.

Так, 11 декабря объявлен старт программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией «AstraZeneca» совместно с Оксфордским университетом (Oxford University), и вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше. Обе вакцины созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации и являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.

Научное сотрудничество компании «AstraZeneca» с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и компании «Р-Фарм» имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для повышения в будущем доступности вакцинации за счет широкого портфеля препаратов. Летом 2020 г. компании «Р-Фарм» и «AstraZeneca» договорились о сотрудничестве по производству AZD1222, если ее клинические исследования окажутся успешными.

Что касается дальнейшей программы клинических исследований, то, по сообщению «AstraZeneca», правительство Великобритании готовит запуск проекта по изучению комбинации вакцин на основе аденовирусного вектора и матричной РНК. Кроме того, «AstraZeneca» изучает возможности комбинированного использования вакцин разных типов на основе аденовирусного вектора. К примеру, AZD1222 для доставки антигена использует аденовирус шимпанзе, а Sputnik V — два разных штамма аденовирусов человека в двух дозах. Предполагают, что бустерная доза AZD1222 может не усиливать ответ на первую в достаточной степени из-за иммунного ответа на аденовирусный вектор, поэтому использование с этой целью вектора другого типа является перспективным.

При этом в реестре www.clinicaltrials.gov имеется открытое исследование AZD1222 III фазы (№ NCT04540393) с планируемым участием всего 100 человек для нужд регистрации в Российской Федерации, которое приостановлено по причине развития тяжелой непредвиденной побочной реакции у участника. Дополнительной информации об исследовании в Великобритании комбинированного применения вакцин на основе аденовирусного вектора и мРНК найти не удалось, зато в Программе вакцинации (COVID-19 vaccination programme) Службы общественного здоровья (Public Health) Англии (декабрь 2020 г.) отмечена допустимость выполнения второй из двух запланированных вакцинаций другим вакцинным продуктом (в документе отмечено, что одобрение AZD1222 последует вскоре за первым) — вакциной от «Pfizer/BioNTech».

По материалам astrazeneca.ru; clinicaltrials.gov; assets.publishing.service.gov.uk