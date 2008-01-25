«AstraZeneca» приостанавливает исследования вакцины

Фармацевтическая компания «AstraZeneca» 8 сентября приостановила клинические исследования своей вакцины AZD1222 против COVID-19 в качестве меры предосторожности после развития подозреваемой серьезной побочной реакции. Компания заявила, что это обычная мера для подобных случаев. «В крупных клинических исследованиях случается развитие заболеваний, и с целью тщательной проверки их должен исследовать независимый комитет».

Вакцина, лицензированная англо-шведской компанией, разработанная в Оксфордском университете (University of Oxford), считается одной из наиболее продвинутых с точки зрения разработки. Приостановление исследований может повлиять на сроки регуляторного одобрения, — отмечает «Reuters», на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты стремятся к ускоренному утверждению до ноябрьских президентских выборов. «AstraZeneca» будет работать над ускорением экспертизы со стороны независимого комитета, чтобы минимизировать любое возможное влияние на сроки исследований.

«Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из исследований выявляют потенциально неожиданное явление», — сообщает компания в сообщении по электронной почте, на которое ссылается информационное агентство. Во время паузы иммунизацию участников не проводят, а наблюдение за вакцинированными ранее продолжается. Вакцина в настоящее время находится на ІІІ и последней фазе исследования с десятками тысяч участников в США (набор еще не проводят, согласно clinicaltrials.gov), Великобритании, Бразилии и Южной Африке, а дополнительные исследования запланированы в Японии и России.

Южная Корея заявила 9 сентября, что рассмотрит вопрос о приостановке и пересмотрит свой план участия в производстве вакцины. «Нередко клинические исследования приостанавливаются из-за взаимодействия различных факторов», — отметил в ходе брифинга представитель министерства здравоохранения Юн Тэ Хо (Yoon Tae-ho).

Согласно сообщению «New York Times» со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией, у участника из Великобритании был выявлен поперечный миелит, воспалительное заболевание, поражающее спинной мозг и часто вызываемое вирусными инфекциями. Наличие связи с вакциной «AstraZeneca» остается непроясненным. В компании от комментариев отказались. Решение о приостановке исследований повлияло на таковые, проводимые другими производителями вакцин, которые ищут признаки аналогичных реакций, отмечено в материале «Stat News». Национальные институты здоровья США (National Institutes of Health), предоставляющие финансирование для исследования «AstraZeneca», отказались от комментариев, — пишет «Reuters».

AZD1222 была разработана Оксфордским университетом и его дочерней компанией «Vaccitech». В ней в качестве вектора используется аденовирус шимпанзе с дефицитом репликации, который содержит генетический материал белка шипа (спайка) вируса SARS-CoV-2. После вакцинации образуется спайковый белок, который заставляет иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если тот позднее попадет организм. В мае 2020 г. «AstraZeneca» получила поддержку от Управления биомедицинских исследований и разработок (Biomedical Advanced Research and Development Authority — BARDA) в размере более 1 млрд дол. США на разработку, производство и поставку вакцины. Исследование III фазы D8110C00001 является частью этого соглашения о финансировании.

По сообщению агентства, цена акций «AstraZeneca» снизилась более чем на 8% после закрытия торгов в США, в то время как акции конкурирующего разработчика — «Moderna Inc», выросли более чем на 4%. Акции индийского подразделения — «AstraZeneca Pharma India Ltd», подешевели более чем на 12%.

По материалам reuters.com; nytimes.com; statnews.com