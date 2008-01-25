Астигматизм у детей и их родителей: есть ли связь?

Астигматизм является часто диагностируемой аномалией рефракции во всем мире, диагностируется у 14,9% детей и 40,4% взрослых. При отсутствии соответствующей коррекции астигматизма возможно развитие амблиопии. Так, в исследовании с участием детей в возрасте 3–5 лет из США показано, что у 13,2% детей с нелеченным астигматизмом в пределах 1,0–2,0 дптр и у 19,6% детей с нелеченным астигматизмом выше 2,0 дптр развивается амблиопия. Кроме того, астигматизм связан с повышенным риском развития миопии. В исследованиях установлено, что эти нарушения зрения приводят к развитию нарушений когнитивных функций, речи и мелкой моторики у детей.

В недавнем исследовании Ка Вай Кам (Ka Wai Kam) из Китайского университета Гонконга (Chinese University of Hong Kong) и его коллеги проанализировали связь между астигматизмом у родителей и риском развития астигматизма у их детей.

Учеными выявлено, что риск развития астигматизма выше у детей, у родителей которых диагностирован астигматизм.

В исследование было включено 5708 семей, каждая из которых состояла из ребенка в возрасте 6–8 лет и родителей, участвовавших в Гонконгском исследовании глаз детей (Hong Kong Children Eye Study). Детям для диагностики астигматизма проводились циклоплегическая ауторефракция и аутокератометрия, родителям — нециклоплегическая ауторефракция и аутокератометрия. Связь различных факторов с развитием астигматизма у детей оценивали с помощью логистического регрессионного анализа. Полученные в исследовании результаты были скорректированы с учётом таких факторов, как возраст ребенка, пол, параметры глаза, факторы окружающей среды, уровень образования и дохода родителей. Оценка возможных искажающих результаты факторов (образование родителей, уровень дохода и т. д.) проводилась посредством анкетирования.

Исследователи установили, что астигматизм ≥1,0 дптр у обоих родителей был связан с большей вероятностью развития рефракционного астигматизма и роговичного астигматизма у ребенка. При этом риск развития астигматизма у ребёнка был тем выше, чем тяжелее была выраженность астигматизма у его родителей.

Авторы исследования подчеркнули, что детям, у родителей которых диагностирован астигматизм, необходимо проводить ранний скрининг для выявления патологии органа зрения. Так, проведение обследования глаз для раннего выявления астигматизма необходимо для своевременного проведения коррекции зрения и, таким образом, потенциально будет способствовать соответствующему возрасту развитию органа зрения у детей. Раннее выявление астигматизма у детей с повышенным риском его развития потенциально будет способствовать профилактике развития амблиопии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Network Open».

По материалам www.medicalxpress.com, www.jamanetwork.com