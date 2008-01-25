Доктор Нитиш Чоудри (Niteesh Choudhry), профессор медицины Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) и госпиталист в Бригаме и Женской больнице в Бостоне (Brigham and Women’s Hospital in Boston), рассказал, что уровень артериального давления (АД) обозначается двумя числами. Большее число — систолическое АД — это величина давления крови на стенки артерий в момент сокращения сердечной мышцы. Меньшее число — диастолическое давление — величина давления крови на стенки артерий, когда сердце находится в состоянии покоя между ударами.

При повышении АД возрастает вероятность развития инсульта, инфаркта миокарда, почечной недостаточности и других хронических заболеваний. Повышенное АД является основным фактором риска возникновения сердечно-сосудистых болезней.

По оценкам экспертов, повышенное АД отмечают у около 50% взрослых жителей США.

Зачастую течение данной патологии является бессимптомным и человек не знает о ней.

Какой же уровень АД считается повышенным?

По данным Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) и Американского колледжа кардиологов (American College of Cardiology), нормальным уровнем АД для взрослых является систолическое АД менее 120 мм рт. ст. и диастолическое АД — менее 80 мм рт. ст.

АД оценивается как повышенное при уровне систолического АД 120–129 мм рт. ст. и диастолического — более 80 мм рт. ст. При артериальной гипертензии І степени систолическое АД достигает 140 мм рт. ст., а диастолическое — 80–89 мм рт. ст.

При артериальной гипертензии ІІ степени уровень АД достигает 140/90 мм рт. ст. и выше.

Повышение уровня систолического АД до 180 мм.рт.ст. и/или диастолического до 120 мм рт.ст. и выше оценивается как гипертонический криз.

Н. Чоудри объяснил, что на сегодня в большем количестве исследований показана связь между риском развития сердечно-сосудистых осложнений и повышением систолического АД, чем диастолического.

Что происходит при длительном повышении АД?

Доктор Элизабет Джексон (Elizabeth Jackson), директор Программы исследований сердечно-сосудистых исходов и эффективности (Cardiovascular Outcomes and Effectiveness Research Program) в Университете Алабамы (University of Alabama) в Бирмингеме, объяснила, что при длительном повышении АД развивается уплотнение стенки сосудов.

Причины повышения АД

Повышение АД зачастую возникает с возрастом. В то же время существует множество причин его повышения. Некоторые факторы риска называются модифицируемыми, то есть такими, на которые можно влиять.

Факторы риска развития повышения АД включают:

избыточную массу тела;

нерациональное питание, избыток натрия в пище;

недостаточную физическую активность;

курение;

нарушения сна;

пожилой возраст;

семейный анамнез;

заболевания почек;

сахарный диабет;

пол: в возрасте младше 64 лет риск развития артериальной гипертензии выше у мужчин, в возрасте 65 лет и старше — у женщин.

При этом наиболее высокая вероятность возникновения данной патологии наблюдается у женщин негроидной расы, проживающих в США.

Как лечить пациентов с артериальной гипертензией?

Доктор Э. Джексон объяснила, что первый шаг в терапии лиц с артериальной гипертензией — это изменение образа жизни. Так, пациентам рекомендуют уменьшить массу тела, повысить физическую активность, ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения, применять техники управления стрессом, рационально питаться. Э. Джексон отметила, что также важны хорошее качество и достаточная длительность сна. Эксперты Американской ассоциации сердца рекомендуют взрослым спать 7–9 ч каждую ночь, детям — еще дольше.

При неэффективности модификации образа жизни пациентам рекомендуется медикаментозное лечение.

Сниженное АД наблюдается реже. Зачастую его отмечают при применении избыточных доз антигипертензивных препаратов, обезвоживании или в случае наличия сопутствующих заболеваний. Частым симптомом снижения АД является головокружение. Лечение в таком случае должно быть индивидуальным с учетом сопутствующей патологии.

Э. Джексон подчеркнула важность регулярного измерения уровня АД.

По материалам www.medicalxpress.com