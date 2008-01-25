Что такое артериальная гипертензия? Согласно современным представлениям артериальная гипертензия — это повышение систолического артериального давления (за счет увеличения ударного объема крови во время сокращения сердечной мышцы — систолы) выше 139 мм рт. ст. и/или диастолического артериального давления (за счет увеличения сосудистого сопротивления во время расслабления сердечной мышцы — диастолы) выше 89 мм рт. ст.

Иногда в медицинской литературе также встречается следующее определение: «Артериальная гипертензия — это повышенный уровень артериального давления по сравнению с «нормальным», при котором лекарственная терапия (фармакотерапия) может уменьшить сердечно-сосудистый риск (риск развития острой ишемической болезни сердца или острого нарушения мозгового кровообращения)».

Причины артериальной гипертензии

Артериальную гипертензию подразделяют на первичную, или эссенциальную, когда непосредственную причину патологии установить не представляется возможным, и вторичную, или симптоматическую, в основе которой лежат причины, перечисленные в табл. 1.

Таблица 1. Причины вторичной артериальной гипертензии

Заболевания паренхимы почек (ренопаренхиматозная гипертензия) Различные заболевания паренхимы почек, например, хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, хроническая болезнь почек, поликистоз почек, опухоли почек, включая ренинпродуцирующие, обструктивные уропатии Заболевания сосудов почек (реноваскулярная гипертензия) Атеросклероз почечных артерий, фибромускулярная дисплазия почечных артерий Коарктация аорты Это врожденный порок сердечно-сосудистой системы, при котором наблюдается локальное сужение определенных участков аорты, самого крупного сосуда, отходящего от левого желудочка сердца Синдром обструктивного сонного апноэ сна При этом заболевании наблюдается резкое уменьшение или полная остановка дыхания во время сна. Для него характерно временное спадение мягких тканей верхних дыхательных путей, вызывающее их полное перекрытие (обструкцию). По этой причине человек в течение определенного периода (обычно продолжительностью 2–60 с) прекращает дышать при сохраненных движениях дыхательных мышц Преэклампсия/эклампсия Возникающее во время беременности заболевание, при котором у беременной регистрируется потенциально угрожающее ее жизни повышение артериального давления Различные заболевания эндокринной системы Феохромоцитома и параганглиома, первичный гиперальдостеронизм, синдром Кушинга, гипертиреоз Применение различных групп лекарственных и/или наркотических средств Эстрогены (женские половые гормоны), глюкортикостероиды, деконгестанты (сосудосуживающие средства при насморке), фармакотерапевтические средства, угнетающие аппетит, циклоспорин, трициклические антидепрессанты, атипичные антипсихотические препараты, ингибиторы моноаминоксидазы, эритропоэтин, нестероидные противовоспалительные препараты, амфетамины, кокаин, этиловый спирт и др.

Основные виды симптоматической артериальной гипертензии

Как уже было сказано выше, артериальную гипертензию подразделяют на первичную и вторичную.

Далее рассмотрим основные виды вторичной артериальной гипертензии.

Ренопаренхиматозная артериальная гипертензия. Практически все заболевания почек могут стать причиной вторичной артериальной гипертензии. Эту патологию диагностируют у более чем 80% пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Артериальная гипертензия более выражена при заболеваниях, при которых поражаются почечные клубочки, например при хроническом гломерулонефрите, чем при болезнях с поражением интерстициальной ткани, таких как хронический пиелонефрит. И, наоборот, иногда артериальная гипертензия может стать причиной нефросклероза (сморщенной почки). Поэтому довольно часто бывает сложно определить, какое из заболеваний является первичным, а какое — вторичным.

Содержание белка >1000 мг в моче, собранной за сутки, а также признаки активного воспаления мочевыводящих путей по данным микроскопии осадка мочи (увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров) свидетельствуют о первичном заболевании почек.

Реноваскулярная, или вазоренальная артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия, вызванная частичной или полной окклюзией (закрытием просвета) почечной артерии или отходящих от нее ветвей меньшего диаметра, носит название реноваскулярной, или вазоренальной.

У двух групп пациентов отмечают достаточно высокий риск развития этого вида гипертензии: лиц пожилого возраста с атеросклерозом и пациентов с фибромускулярной дисплазией.

Атеросклероз — это хроническое заболевание сосудов эластического и мышечно-эластического типа (артерий), при котором происходит накопление холестерина на внутренней стенке сосуда и постепенное формирование атеросклеротических бляшек, а также их дальнейший рост. Эта патология является основной причиной развития реноваскулярной гипертензии, поскольку довольно часто атеросклеротическая бляшка сужает просвет почечной артерии.

Фибромускулярная дисплазия — это заболевание сосудов эластического типа (артерий), при котором происходит утолщение сосуда и сужение его просвета за счет разрастания мышечной и соединительной тканей. Чаще диагностируется у молодых женщин европеоидной расы.

При атеросклерозе поражение почечной артерии или ее ветвей чаще одностороннее, при фибромускулярной дисплазии — двустороннее.

Эндокринные артериальные гипертензии. К эндокринным артериальным гипертензиям относятся гипертензии, вызванные эндокринными заболеваниями.

Далее рассмотрим некоторые из таких заболеваний.

Феохромоцитома и параганглиома . Опухоли, локализованные в мозговом слое надпочечников (феохромоцитома) и хромаффинных параганглиях (параганглиома), выделяют значительное количество катехоламинов: эпинефрина (адреналина) и норэпинефрина (норадреналина), вызывая выраженное повышение артериального давления. Таким образом, эти опухоли являются причиной развития тяжелой артериальной гипертензии.

Первичный гиперальдостеронизм . При этой патологии отмечается избыточная продукция альдостерона — минералокортикоидного гормона коркового слоя надпочечников. Вследствие этого происходит задержка натрия в сосудистом русле, которая, в свою очередь, обусловливает задержку воды, что в сочетании с задержкой натрия вызывает выраженное повышение артериального давления. Помимо значительного повышения артериального давления, гиперальдостеронизм усиливает выведение калия из организма, тем самым снижая его уровень в плазме крови и вызывая гипокалиемию, а также провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и повреждение почек.

Синдром Кушинга . Синдром Кушинга связан с повышенной продукцией кортизола (гидрокортизона) — гормона, синтезируемого корой надпочечников, в результате избыточной секреции адренокортикотропного гормона (АКТГ) опухолью в гипофизе или при АКТГ-эктопическом синдроме, для которого характерно наличие эктопической опухоли в гипофизе или гипоталамусе. Также возможен избыточный синтез кортизола независимо от выделения АКТГ. Механизм развития артериальной гипертензии при синдроме Кушинга связан со стимуляцией минералокортикоидных рецепторов кортизолом с дальнейшим увеличением синтеза минералокортикоидов, в первую очередь альдостерона, механизм действия которого описан выше (Kotchen Th.A., 2022).

Степени артериальной гипертензии

Выделяют 3 степени артериальной гипертензии в зависимости от выраженности повышения артериального давления (табл. 2).

Таблица 2. Степени артериальной гипертензии

Степень Систолическое артериальное давление, мм рт.ст. Диастолическое артериальное давление, мм рт.ст. I (легкая) 140–159 90–99 II (средняя) 150–179 100–109 III (тяжелая) ≥180 ≥110

Симптомы артериальной гипертензии

Обычно течение первичной артериальной гипертензии легкой и средней степени тяжести является бессимптомным.

Наиболее частый симптом артериальной гипертензии — головная боль — является неспецифическим.

Гипертензивный криз (резкое обострение артериальной гипертензии) часто проявляется спутанностью сознания, сонливостью, нарушением зрения, тошнотой и рвотой.

Артериальная гипертензия у пациентов с феохромоцитомой обычно носит устойчивый характер, но может быть и эпизодической. Как правило, приступ резкого повышения артериального давления продолжается от нескольких минут до нескольких часов и сопровождается ощущением тревожности, учащенным (более 90 уд./мин) сердцебиением, обильным потоотделением, бледностью кожи и видимых слизистых оболочек, тремором, тошнотой и рвотой. При резком повышении артериального давления часто наблюдается резкая давящая или жгущая боль за грудиной (стенокардия), а также возможно развитие отека легких.

При первичном гиперальдостеронизме у пациентов могут наблюдаться мышечная слабость, полиурия (выделение большого объема мочи) и учащение мочеиспускания в ночное время (никтурия), развитие гипертензивного криза диагностируется редко.

Продолжительное течение артериальной гипертензии приводит к утолщению левого желудочка сердца и развитию диастолической сердечной недостаточности, которая проявляется одышкой при физической нагрузке или появлением внезапной одышки в ночное время.

Вовлечение в патологический процесс головного мозга довольно часто приводит к развитию острого нарушения мозгового кровообращения (транзиторной ишемической атаки или инсульта) (Sutters М., 2022).

Продолжение следует…