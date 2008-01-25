Артериальная гипертензия: диагностика, лечение и профилактика

Продолжение.

Диагностика артериальной гипертензии

В приведенной ниже табл. 3 указаны основные диагностические методы выявления заболеваний или состояний, вызывающих артериальную гипертензию.

Таблица 3. Признаки заболеваний — основных причин развития артериальной гипертензии и методы их диагностики (Ferri’s Clinical Advisor, 2022)

Предполагаемый диагноз Признаки Методы диагностики Хроническая болезнь почек Проба Реберга — расчетная скорость клубочковой фильтрации у больного <60 мл/мин/1,73 м2 Ультразвуковое исследование почек Реноваскулярные заболевания (заболевания с поражением сосудов почек) Повышение уровня креатинина в плазме крови, а также повышение уровня креатинина в плазме крови при приеме ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или блокаторов рецепторов ангиотензина II 1-го типа. При выслушивании (аускультации) в местах проекции почечных артерий врач может выслушать шумы Ультразвуковое исследование почек, компьютерная томографическая ангиография или магнитно-резонансная ангиография, инвазивная ангиография Коарктация аорты При проведении объективного исследования пульс и артериальное давление, определяемые на верхних конечностях, больше пульса и артериального давления, определяемых на нижних конечностях; при аускультации выслушивается систолический шум вдоль всего левого края грудины и со стороны спины над проекцией сужения аорты, а иногда и над расширенными, пульсирующими межреберными артериями. На рентгенограмме органов грудной клетки признаком коарктации аорты являются дефекты костной ткани нижнего края нескольких пар ребер Магнитно-резонансная ангиография, инвазивная ангиография, чреспищеводная эхокардиография Первичный гиперальдостеронизм Наличие артериальной гипертензии, устойчивой к лекарственной терапии, и гипокалиемии (сниженного уровня калия в плазме крови) Определение уровня ренина и альдостерона. Определение уровня альдостерона и калия в моче, собранной за сутки после пероральной нагрузки поваренной солью Синдром Кушинга Абдоминальное ожирение (отложение жира на животе), наличие стрий (широких багрово-синюшних полос растяжения) на коже живота, мышечная слабость Определение уровня кортизола в моче после введения пациенту дексаметазона, компьютерная томография надпочечников Феохромоцитома и параганглиома Эпизоды внезапного и резкого повышения артериального давления, учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение, бледность кожных покровов и слизистых оболочек, вторичный стероидный сахарный диабет Определение уровня метанефрина в плазме крови, определение уровня метанефрина, эпинефрина и норэпинефрина в моче, собранной за сутки, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, почек и надпочечников Синдром обструктивного апноэ сна Громкий храп, толстая и массивная шея у пациента, ожирение, сонливость Полисомнография

Первая помощь при артериальной гипертензии

В случае значительного для данного пациента повышения артериального давления ему следует успокоиться, принять удобное для него положение, а также обеспечить достаточную вентиляцию помещения для притока свежего воздуха.

Одежда не должна стеснять больного, также ему следует ослабить или расстегнуть воротник.

Пациенту следует принять препараты с седативным (успокаивающим) действием, например различные комбинированные лекарственные средства в форме раствора для приема внутрь, в состав которых входит фенобарбитал, в дозе 30–50 капель на небольшой стакан воды комнатной температуры однократно или фитопрепараты, которые содержат валериану, пустырник, боярышник, мелиссу, обладающие седативными свойствами, согласно инструкции по их применению.

Затем следует подождать 10–15–20 мин и снова измерить артериальное давление. Если оно не снижается, следует принять внутрь каптоприл в дозе 25 мг или лизиноприл в дозе 10 мг.

При наличии следующих жалоб или симптомов:

давящая, сжимающая или жгучая боль в грудной клетке;

потеря сознания (даже кратковременная);

внезапная потеря зрения;

появление рвоты на высоте подъема артериального давления;

внезапный паралич или парез любой из частей тела;

появление нечеткой, невнятной речи или неспособности пациента разговаривать;

появление асимметрии лица

следует немедленно и безотлагательно обращаться за скорой медицинской помощью!

Лечение при артериальной гипертензии

В приведенной ниже табл. 4 указаны основные классы антигипертензивных лекарственных средств и некоторые представители этих классов, которые назначают при артериальной гипертензии (Kotchen Th.A., 2022).

Таблица 4. Антигипертензивные препараты

Класс антигипертензивных средств Некоторые средства для фармакотерапии при артериальной гипертензии Общая суточная доза, мг (кратность приема за сутки, раз) Другие показания к назначению Противопоказания Тиазидные диуретики Гидрохлоротиазид 6,25–50 (за 1–2 раза) Сахарный диабет, дислипидемия, подагра, гиперурикемия, гипокалиемия Хлорталидон 25–50 (1) Петлевые диуретики Фуросемид 40–80 (1–2) Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) со сниженной фракцией выброса, ХСН с сохраненной фракцией выброса, хроническая почечная недостаточность Сахарный диабет, дислипидемия, подагра, гиперурикемия, гипокалиемия Калийсберегающие диуретики Эплеренон 50–100 (1–2) Синдром Лиддла (псевдогиперальдостеронизм) Почечная недостаточность, гиперкалиемия Амилорид 5–10 (1–2) Триамтерен 50–100 (1–2) Антагонисты альдостерона Спиронолактон 25–100 (1–2) ХСН, первичный гиперальдостеронизм, резистентная артериальная гипертензия Почечная недостаточность, гиперкалиемия Блокаторы кальциевых каналов, производные дигидропиридина Нифедипин в форме ретард (длительного действия) 30–60 (1) Постинфарктный кардиосклероз, наджелудочковая тахикардия, стенокардия Атривентрикулярная блокада 2-й и 3-й степени, слабость синусового узла Блокаторы кальциевых каналов, производные бензодиазепина Дилтиазем в форме ретард (длительного действия) 180–420 (1) Кардиоселективные блокаторы β-адренорецепторов Атенолол 25–100 (1) Стенокардия, ХСН, постинфарктный кардиосклероз, синусовая тахикардия, желудочковые тахиаритмии Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, атривентрикулярная блокада 2-й и 3-й степени, слабость синусового узла Метопролол 25–100 (1–2) Некардиоселективные блокаторы β-адренорецепторов Пропанолол 40–160 (2) Блокаторы β-адренорецепторов и α-адренорецепторов Карведилол 12,5–50 (2) Ингибиторы ангиотензинпевращающего фермента Лизиноприл 10–40 (1) Постинфарктный миокардиосклероз, ХСН, нефропатии Острая почечная недостаточность, двухсторонний стеноз почечных артерий или почечной артерии единственной почки, беременность, гиперкалиемия Рамиприл 2,5–20 (1–2) Блокаторы рецепторов ангиотензина II 1-го типа Лозартан 25–100 (1–2) ХСН, нефропатия Почечная недостаточность, двухсторонний стеноз почечных артерий или почечной артерии единственной почки, беременность, гиперкалиемия Валсартан 80–320 (1) Кандесартан 2–32 (1–2) Селективные блокаторы α-адренорецепторов Празозин 2–20 (2–3) Аденома предстательной железы Доксазозин 1–16 (1) Теразозин 1–10 (1–2) Симпатолитические средства центрального действия Метилдопа 250–1000 (2) Резерпин 0,05–0,25 (1) Прямые вазодилататоры Гидралазин 25–100 (2) Тяжелая форма ишемической болезни сердца Миноксидил 2,5–80 (1–2)

Профилактика артериальной гипертензии

В приведенной ниже табл. 5 изложены основные меры профилактики и немедикаментозной коррекции при уже имеющейся у пациента артериальной гипертензии.

Таблица 5. Меры профилактики и немедикаментозной коррекции артериальной гипертензии

Показатель Описание Уменьшение массы тела: индекс массы тела (ИМТ) = масса тела в кг/(рост в метрах)2) Достижение и поддержание ИМТ <25 кг/м2 Снижение употребления в пищу поваренной соли (хлорида натрия) <6 г поваренной соли в сутки Диета Рацион питания с большим содержанием свежих фруктов, овощей, морской рыбы, обезжиренных молочных продуктов. Также пища должна содержать достаточное количество калия, магния, кальция Умеренное употребление алкоголя и алкогольных напитков Для мужчины в сутки : Не более 1 стандартной бутылки (633 мл) 5% пива; или 250 мл 10–12% вина; или 60 мл 40% алкоголя (водка, бренди, виски, текила, ром, джин). Для женщины в сутки : Не более ½ стандартной бутылки (315 мл) 5%-ного пива; или 125 мл 10–12% вина; или 30 мл 40% алкоголя (водка, бренди, виски, текила, ром, джин) Физическая активность Регулярная физическая активность, например быстрая ходьба в течение 30 мин в день

Артериальная гипертензия — актуальная проблема населения глобального мира

Учитывая постоянно увеличивающийся процент стареющего населения во всем мире, вопросы, касающиеся артериальной гипертензии, ее диагностики, лечения и профилактики, становятся все более актуальными и насущными.