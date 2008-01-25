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Новости медицины и фармации«Apple» планирует исследования с датчиком оксигенации

«Apple» планирует исследования с датчиком оксигенации

Опубликовано  16.09.2020

На виртуальном мероприятии, состоявшемся 15 сентября, компания «Apple» представила новые модели Apple Watch Series 6, снабженные датчиком оксигенации крови, помимо возможности снятия электрокардиограммы (ЭКГ) в одном отведении с выявлением фибрилляции предсердий. Технология измерения работает с четырьмя светодиодами и четырьмя фотодиодами, которые используют продвинутые алгоритмы для отслеживания света, отраженного от крови. Анализируя поглощение света, определяют степень насыщения крови кислородом. Позже в этом году будет добавлена ​​функция, позволяющая пользователям получать уведомления о снижении данного показателя. Как и в случае с ЭКГ, «Apple» запускает ряд совместных исследований с использованием новых возможностей часов:

  • по контролю бронхиальной астмы в партнерстве с Калифорнийским университетом (University of California) в Ирвине и компанией Anthem;
  •  по использованию для лечения сердечной недостаточности простых физиологических показателей, включая оксигенацию, в партнерстве с Университетской сетью здравоохранения (University Health Network) и Университетом Торонто (University of Toronto);
  • как частота сердечных сокращений и оксигенация крови могут сигнализировать о развитии респираторных заболеваний, таких как грипп и COVID-19, в рамках исследования гриппа (Seattle Flu Study) в Сиэтле и Медицинской школе Вашингтонского университета (University of Washington School of Medicine).

Знакомые с данным рынком СМИ добавляют, что «Apple» — отнюдь не первопроходец с определением оксигенации носимыми устройствами. Так, Fitbit добавил данный функционал более 2 лет назад, примерно в то же время — и Withings, а Garmin — примерно год назад. Но возможности цифрового гиганта по проведению крупных исследований отличают его от других компаний. Появились предположения, что «Apple» может разрабатывать приложение для контроля апноэ сна, да и возможности позиционирования устройства, следящего за сердечным ритмом, оксигенацией и внезапной потерей равновесия (падениями) непосредственно ведут к посылу о снижении риска для жизни.

По материалам mobihealthnews.com

Опубликовано  16.09.2020

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