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Новости медицины и фармацииАнтител к COVID-19 может не быть у половины инфицированных

Антител к COVID-19 может не быть у половины инфицированных

Опубликовано  18.02.2021

Защитные антитела против SARS-CoV-2 часто через некоторое время не выявляются в крови ранее инфицированных людей. Об этом свидетельствуют данные исследования. Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut) проанализировал образцы, взятые в период с 17 ноября по 5 декабря 2020 г. в начале второй волны инфекций в тогда еще сильно инфицированном районе Берлина (Berlin-Mitte) и теперь провел их оценку. В данном исследовании приняли участие около 2200 взрослых жителей района Берлин-Митте. Антитела как доказательство перенесенной инфекции выявили у 4,4% участников, но нейтрализующие против SARS-CoV-2 — только у 2,4%. Соответственно, около половины (48%) взрослых, заявивших, что у них был положительный результат на SARS-CoV-2 до начала исследования, не имели так называемых нейтрализующих антител.

Однако это не обязательно означает, что у них нет иммунитета, заявили эксперты RKI 17 февраля в районном управлении Митте. Потому что в организме есть другие защитные механизмы. «Результат в очередной раз свидетельствует в пользу вакцинации», — отметил президент RKI Лотар Вилер (Lothar Wiele). — Гуморальный иммунитет против SARS-CoV-2 обычно исчезает раньше, чем клеточный, как и в случае с другими респираторными вирусами.

По материалам noz.de; allgaeuer-zeitung.de

Опубликовано  18.02.2021

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