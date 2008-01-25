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Новости медицины и фармацииАнтигипертензивные препараты повышают риск развития псориаза?

Антигипертензивные препараты повышают риск развития псориаза?

Опубликовано  07.10.2021

Анализ опубликованных результатов исследований выявил связь между применением антигипертензивных препаратов и риском развития псориаза, хронического воспалительного заболевания кожи.

Псориаз — мультифакториальное заболевание. Риск развития псориаза связан со многими генетическими и/или внешними факторами окружающей среды. Воздействие лекарственных препаратов — один из таких внешних. Результаты опубликованных исследований противоречивы, поэтому исследовательская группа приняла решение провести метаанализ для выявления связи между риском развития псориаза и применением антигипертензивных лекарственных средств.

Поиск литературы был проведен в таких базах данных, как PubMed, Embase и Web of Science. В анализ вошли 13 исследований, включивших 6 378 116 участников. Результаты метаанализа были опубликованы в «British Journal of Clinical Pharmacology». В результате метаанализа было установлено, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы β-адренорецепторов, блокаторы кальциевых каналов и тиазидные диуретики достоверно повышают риск развития псориаза.

Описано несколько потенциальных механизмов влияния антигипертензивных препаратов на риск развития заболеваний кожи.

Старший автор исследования Хе Сон Гвак (Hye Sun Gwak), доктор фармацевтических наук, доктор философии из Женского университета Ихва в Сеуле (Ewha Womans University, in Seoul) объяснила, что полученные в исследовании результаты показывают, что пациенты, принимающие гипотензивные препараты, должны находиться под тщательным наблюдением для своевременного выявления псориаза.

По материалам www.medicalxpress.com, www.bpspubs.onlinelibrary.wiley.com

Опубликовано  07.10.2021

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