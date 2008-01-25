Известно, что у пациентов с аутоиммунными антителами отмечают повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда и инсульт.

Ранее в исследованиях было показано, что у ряда лиц, не имеющих клинических симптомов аутоиммунных заболеваний или диагностированной аутоиммунной патологии, в плазме крови выявляют аутоантитела.

Антифосфолипидный синдром представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором аутоантитела, называемые антифосфолипидными антителами, вызывают тромбообразование. Таким образом, риск развития инфаркта миокарда и инсульта повышается у лиц с антифосфолипидным синдромом.

Группа исследователей из академического медицинского центра Michigan Medicine установила, что различные типы антифосфолипидных антител не только выявляют у некоторых здоровых людей, но также они потенциально могут обусловливать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследованием руководил Рэй Зуо (Ray Zuo), доктор медицины в отделении ревматологии Michigan Medicine. Соавтором исследования был Джейсон Найт (Jason Knight), доктор медицины и адъюнкт-профессор медицины в Michigan Medicine, ведущий исследователь Далласского исследования сердца (Dallas Heart Study), профессор и заведующий отделением кардиологии в Медицинском центре Техасского университета (University of Texas Southwestern Medical Center).

В исследование было включено 2400 здоровых лиц различного этнического происхождения. У 15% этих здоровых людей в плазме крови был выявлен как минимум один тип антифосфолипидных антител. Период наблюдения составил 8 лет. Исследователи отметили, что выявление двух антифосфолипидных антител — антикардиолипина IgA и анти-β 2 -гликопротеина IgA было связано с повышенным риском развития инсульта, инфаркта миокарда и летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний.

Р. Зуо подчеркнул, что на сегодня не исследовано, насколько часто в популяции здоровых людей определяются антифосфолипидные антитела.

В исследовании было установлено, что частота выявления антифосфолипидных антител не зависела от этнической принадлежности участников.

Также в части исследования in vitro было отмечено, что антикардиолипиновый IgA и анти-β 2 -гликопротеин IgA связаны с нарушением холестеринового обмена.

Также было выявлено, что антифосфолипидные антитела обусловливали активацию эндотелиальных клеток сосудов, что потенциально может приводить к тромбообразованию.

Интересно, что в недавнем исследовании было показано, что перенесенная тяжелая форма COVID-19 может вызывать выработку антифосфолипидных антител. Таким образом, необходимы долгосрочные исследования кардиоваскулярных последствий коронавирусной инфекции.

Р. Зуо подчеркнул, что следует выявлять лиц с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и рекомендовать им профилактическое лечение.

В данном исследовании показано, что, к известным на сегодня факторам сердечно-сосудистого риска, таким как сахарный диабет, повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина в плазме крови, потенциально также могут быть добавлены аутоантитела.

По материалам www.medicalxpress.com