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Новости медицины и фармацииАнтибиотикотерапия и нарушения микробиома кишечника: насколько важны индивидуальные различия?

Антибиотикотерапия и нарушения микробиома кишечника: насколько важны индивидуальные различия?

Опубликовано  08.12.2022

Лечение антибактериальными препаратами приводит к нарушению микробиома кишечника. При этом вероятно патологическое увеличение доли различных видов грибков, включая Candida albicans, в микробиоме кишечника. В то же время на сегодня механизмы развития нарушений микробиома на фоне антибактериальной терапии не до конца изучены.

В недавнем исследовании были проанализированы изменения микробиома кишечника на фоне применения бета-лактамных антибиотиков. Так, было показано, что изменения микробиома, в том числе уровень роста C. Albicans, у участников имели значительные  отличия.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «mBio»

Микробиолог и старший автор исследования Мари-Элизабет Буну (Marie-Elisabeth Bougnoux), доктор медицинских наук, доктор философии в Институте Пастера (Institut Pasteur) в Париже, Франция, объяснила, что влияние антибиотикотерапии на микробиом кишечника, прежде всего на колонизацию C. albicans, в значительной степени индивидуально.

Ранее в исследованиях не были выявлены подобные отличия. Соавтор исследования Марго Делави (Margot Delavy) отметила, что это связано со сложностями в подсчете количества грибов в кишечной микрофлоре и трудностями в применении методов метагеномики для исследования кишечной микрофлоры.

В исследовании приняли участие 22 здоровых добровольца. Они были рандомизированы на 2 группы: 1-я группа получала цефотаксим, 2-я — цефтриаксон.

Для анализа состава кишечной микрофлоры идентифицировали ДНК различных видов грибов в кале. Оценивали видовой и количественный состав кишечной микрофлоры до и после курса применения антибиотиков. Кроме того, всем участникам проводили специфический анализ методом количественной полимеразной цепной реакции для определения уровня C. аlbicans. Было выявлено, что C. аlbicans содержится в кишечной микрофлоре 95% участников. Также в исследовании было показано, что видовой и количественный состав кишечной микрофлоры имеет значительные индивидуальные отличия. Кроме того отмечены значительные различия в изменении микробиоты после курса антибиотикотерапии.

При этом после курса антибактериальных препаратов у большинства участников наблюдалось различной степени увеличение количества грибков в составе кишечной микрофлоры. Только у одного участника было отмечено уменьшение численности C. albicans и других видов грибков после курса антибиотикотерапии.

При дальнейшем анализе было установлено, что отличия в изменении микробиома связаны с активностью фермента бета-лактамазы, который вырабатывается эндогенными бактериями из кишечной микрофлоры участников. У лиц с более низким уровнем активности бета-лактамазы наблюдался более выраженный рост грибов, включая C. albicans, по сравнению с участниками с более высоким уровнем фермента.

М.-Э. Буну подчеркнула необходимость проведения дальнейших исследований изменения кишечного микробиома на фоне антибиотикотерапии, в том числе комбинированных схем антибактериальной терапии.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  08.12.2022

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