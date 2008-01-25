Анализ побочных эффектов вакцинации от COVID-19 из Нидерландов

Нидерландский центр побочных реакций (Bijwerkingencentrum) «Lareb» 8 февраля опубликовал очередной анализ сообщений о предполагаемых побочных эффектах вакцин против COVID-19, рассмотренных экспертами до 7 февраля включительно. В общей сложности поступило 2812 сообщений о 12 670 предполагаемых побочных эффектах. В основном это касается известных ожидаемых побочных эффектов, таких как реакция в месте инъекции, лихорадка, головная боль, боль в мышцах и плохое самочувствие.

Летальные исходы

На сегодня зарегистрировано 15 сообщений о смерти после вакцинации против COVID-19 (13 человек — в возрасте 85 лет и старше и 2 — в возрасте 70–84 лет). Они умерли в течение 1–9 дней после вакцинации. У всех были множественные и/или серьезные проблемы со здоровьем. Эти основные проблемы со здоровьем являются наиболее очевидным объяснением смерти. Примерно у половины из них в первые дни после вакцинации развились лихорадка, тошнота и общее недомогание. Эти симптомы могли обусловить ухудшение и без того хрупкого состояния здоровья ослабленных пожилых людей. В Нидерландах в среднем умирают 750–800 жителей домов престарелых в неделю, теперь среди них — недавно вакцинированные лица, а также около 200 пациентов с COVID-19.

Аллергические реакции

Сообщений о тяжелой аллергической реакции на вакцину Pfizer/BioNTech насчитывается 25, в том числе 8 — относительно ​​анафилаксии. В 17 других отчетах отмечены симптомы (генерализованная сыпь и отек горла или вокруг глаз), которые могут быть связаны с анафилактической реакцией. Все пациенты прошли лечение и выздоровели быстро и адекватно.

Эпилепсия

У пациентов с эпилепсией введение любой вакцины или повышение температуры тела после вакцинации могут вызвать эпилептический припадок. На сегодня поступило 14 сообщений об эпилептических припадках на фоне вакцинации против COVID-19.

Обширный отек вакцинированной руки

После вакцинации в результате местной воспалительной реакции могут развиться отек и/или покраснение в месте инъекции. Отек иногда может быть очень обширным и даже переходить через плечо или локоть, но исчезает сам по себе в течение 4–5 дней без последствий. Зарегистрировано 50 сообщений об обширном отеке после вакцинации от COVID-19.

Другие уведомления

Обзор отчетов о предполагаемых побочных эффектах также содержит жалобы, не перечисленные в листке-вкладыше. Эти и другие важные отчеты обсуждаются в «Lareb» после консультаций с экспертами. До сих пор новых побочных эффектов не выявлено.

По материалам lareb.nl