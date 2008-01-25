Анаболико-андрогенные стероиды (ААС), синтетические производные мужского полового гормона тестостерона, иногда применяются для лечения гормонального дисбаланса. Но подавляющее большинство ААС используется для улучшения спортивных результатов или наращивания мышечной массы в сочетании с силовыми тренировками.

Использование ААС позволяет увеличивать мышечную массу и силу, что, как известно, вызывает множество побочных эффектов, от акне до проблем с сердцем и повышенной агрессии. Новое исследование предполагает, что ААС также могут оказывать вредное воздействие на головной мозг, вызывая его преждевременное старение.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

«Использование анаболических стероидов связано с рядом медицинских и психологических побочных эффектов. Однако поскольку анаболические стероиды являются общедоступными только около 35 лет, мы все еще находимся на ранней стадии оценки полного спектра эффектов их длительного использования. Наименее изученные эффекты связаны с головным мозгом», — отметила ведущий автор исследования Астрид Бьёрнебекк (Astrid Bjørnebekk), Отдел психического здоровья и наркозависимости, Университетская больница Осло (Oslo University Hospital), Норвегия.

Стероидные гормоны легко проникают в головной мозг, а рецепторы половых гормонов расположены по всему мозгу. Поскольку ААС вводятся в гораздо более высоких дозах, чем те, которые естественным образом содержатся в организме, они могут оказывать вредное воздействие на головной мозг, особенно в течение длительного периода использования.

Предыдущие исследования показали, что лица, применяющие ААС, хуже справляются с когнитивными тестами, чем те, кто не употреблял ААС.

В ходе нового исследования ученые выполнили магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга 130 тяжелоатлетов мужского пола, которые длительно использовали ААС, и 99 тяжелоатлетов, которые никогда не использовали ААС. Также ученые использовали набор данных, которые были получены у почти 2000 здоровых мужчин в возрасте 18–92 лет.

Ученые использовали машинное обучение, чтобы определить прогнозируемый возраст головного мозга каждого из участников исследования и сравнить его с их реальным хронологическим возрастом.

Важно отметить, что «пожилой мозг» связан с ухудшением когнитивных функций и повышенным риском нейродегенеративных заболеваний.

Неудивительно, что у пользователей AAS был больший разрыв в возрасте головного мозга по сравнению с теми участниками, которые не использовали эти препараты. У людей с зависимостью от ААС или с более длительной историей их употребления наблюдалось ускоренное старение головного мозга.

«Это важное исследование показывает на большой выборке, что использование AAS связано с девиантным старением головного мозга, что может повлиять на качество жизни в пожилом возрасте. Результаты могут быть полезны для специалистов здравоохранения и потенциально могут иметь профилактическое значение, если влияние на головной мозг также включат в оценку риска для молодых мужчин, которые задаются вопросом, использовать ли анаболические стероиды», — подчеркнула А. Бьёрнебекк.

Кэмерон Картер (Cameron Carter), доктор медицины, редактор журнала Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, отметил:

«Результаты этого исследования с визуализацией головного мозга должны вызывать беспокойство у спортсменов, использующих анаболические стероиды для повышения производительности, и усилить предположения о том, что неблагоприятное воздействие на поведение и когнитивные способности, которое, как ранее было показано, связаны с долгосрочным использованием AAS, является результатом их воздействия на головной мозг».

По материалам news-medical.net,

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