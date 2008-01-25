Амлодипин: вопросы и ответы

Амлодипин — антигипертензивный препарат из группы селективных антагонистов кальция с преимущественным влиянием на сосуды. Механизм антигипертензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным расслаблением гладких мышц сосудистой стенки. Препарат эффективен при стенокардии, в том числе вазоспастической (стенокардия Принцметала), поскольку способствует расширению коронарных артерий и артериол в ишемизированных участках миокарда, а также снижает постнагрузку на сердце в связи со снижением периферического сопротивления. Таким образом, на фоне применения препарата снижается энергопотребление и потребность миокарда в кислороде.

Какие существуют формы выпуска амлодипина?

Амлодипин выпускается в форме таблеток для приема внутрь с дозой действующего вещества 2,5; 5 или 10 мг.

Когда назначают таблетки амлодипина?

Показаниями к применению амлодипина являются:

артериальная гипертензия (АГ);

хроническая стабильная стенокардия;

вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала).

Как быстро начинает действовать амлодипин?

Терапевтический эффект амлодипина развивается медленно — максимальная концентрация достигается через 6–12 ч после однократного приема, а равновесная концентрация — через 7–8 дней непрерывного приема.

Кому противопоказано применять амлодипин?

Противопоказаниями к приему амлодипина являются:

индивидуальная непереносимость амлодипина или других дигидропиридинов;

артериальная гипотензия тяжелой степени;

шок (включая кардиогенный шок);

стеноз аорты тяжелой степени;

гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда;

беременность.

Как принимать амлодипин при повышенном артериальном давлении?

Амлодипин принимают в качестве монопрепарата или в комбинации с другими антигипертензивными лекарственными средствами. Препарат принимают 1 раз в сутки в одно и то же время. Начальная доза препарата обычно составляет 5 мг. При необходимости суточную дозу амлодипина можно повысить до 10 мг.

Можно ли применять амлодипин у детей?

При АГ амлодипин в начальной дозе 2,5 мг можно применять у детей в возрасте старше 6 лет. При необходимости допускается повышение суточной дозы до 5 мг. Важное замечание: таблетки амлодипина нельзя делить, так как производитель не гарантирует равномерного распределения действующего вещества в таблетке. Это означает, что для достижения стабильного терапевтического эффекта детям следует применять таблетки с дозой амлодипина 2,5 мг, а не половину таблетки 5 мг.

Можно ли принимать амлодипин при нормальном артериальном давлении?

Амлодипин можно применять при нормальном артериальном давлении (АД), если у пациента диагностирована стабильная стенокардия или стенокардия Принцметала.

Как амлодипин влияет на пульс?

На фоне применения амлодипина может отмечаться как усиленное сердцебиение, так и сердечная аритмия.

Как правильно принимать амлодипин: до еды или после?

Прием пищи не влияет на скорость всасывания амлодипина.

Как влияет амлодипин на функцию почек?

Амлодипин не влияет на функцию почек, однако на фоне приема препарата может отмечаться учащенное мочеиспускание. Поскольку лишь небольшая доля метаболитов амлодипина (около 10%) выводится из организма почками, препарат можно применять в обычных дозах при почечной недостаточности.

Какова тактика при появлении отеков нижних конечностей на фоне приема амлодипина?

Отеки нижних конечностей являются частым нежелательным эффектом при приеме амлодипина и связаны с расширением периферических артерий мелкого калибра. В случае выраженности отеков необходимо обсудить с лечащим врачом возможность изменения дозы или замены препарата. Для уменьшения отечности рекомендуется приподнятое положение нижних конечностей, умеренная физическая активность, отказ от длительного пребывания в одной позе (например длительного стояния или сидения).

Можно ли принимать амлодипин на ночь?

В инструкции к препарату нет однозначных указаний на то, в какое время суток следует принимать амлодипин. Препарат действует медленно и снижает АД плавно, однако в начале лечения или при повышении дозы может вызывать сонливость, слабость или головокружение.

Можно ли принимать амлодипин при гипертоническом кризе?

Амлодипин действует медленно, поэтому он предназначен не для экстренного снижения, а для долгосрочного контроля АД.

Какие у амлодипина побочные эффекты?

Наиболее частыми побочными эффектами амлодипина являются сонливость, головокружение, головная боль, усиленное сердцебиение, приливы, боль в брюшной полости, тошнота, отеки голеней, отеки и повышенная утомляемость.

Какие побочные эффекты амлодипина опасны для жизни?

Амлодипин необходимо с осторожностью применять при сердечной недостаточности, поскольку за счет расширения артериол возрастает риск развития отека легких.

Можно ли одновременно принимать лозартан и амлодипин?

Амлодипин хорошо сочетается с лозартаном. Отмечается усиление антигипертензивного эффекта.

Можно ли одновременно принимать амлодипин и индапамид?

Амлодипин хорошо сочетается с индапамидом. Отмечается усиление антигипертензивного эффекта.

Можно ли одновременно принимать лизиноприл и амлодипин?

Амлодипин хорошо сочетается с лизиноприлом. Отмечается усиление антигипертензивного эффекта.

Можно ли одновременно принимать амлодипин и эналаприл?

Амлодипин хорошо сочетается с эналаприлом. Отмечается усиление антигипертензивного эффекта.

Можно ли одновременно принимать бисопролол и амлодипин?

Амлодипин хорошо сочетается с бисопрололом, особенно при стенокардии. Отмечается усиление антигипертензивного эффекта.