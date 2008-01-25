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Амброксол: вопросы и ответы

Опубликовано  14.01.2022

Амброксол — муколитический препарат, широко применяемый в терапии заболеваний дыхательной системы с 70-х годов ХХ в.

Амброксол оказывает как муколитическое действие, а именно нормализует образование бронхиального секрета бокаловидными клетками слизистой оболочки бронхов, так и мукокинетическое, то есть способствует улучшению выведения мокроты за счёт стимуляции мукоцилиарного клиренса. Благодаря этим эффектам амброксол снижает интенсивность кашля и способствует облегчению откашливания мокроты.

В исследованиях доказаны противовоспалительные, иммуномодулирующие, антиоксидантные и местноанестезирующие свойства амброксола. Кроме того, он стимулирует образование сурфактанта в лёгких. Важным свойством амброксола является его тропность к легочной ткани: так, концентрация препарата в тканях лёгких превышает концентрацию в крови в 15–20 раз. При применении сочетанно с некоторыми антибактериальными препаратами (например эритромицином, доксициклином, цефуроксимом, амоксициллином) амброксол способствует повышению концентрации антибиотика в легочной ткани.

Учитывая вышеперечисленные свойства, амброксол показан при широком спектре заболеваний дыхательной системы.

Показания к применению амброксола

Показания к применению амброксола отличаются в зависимости от формы выпуска препарата.

Амброксол в лекарственной форме для перорального применения и ингаляций показан при острых и хронических заболеваниях органов дыхания, при которых нарушается бронхиальная секреция (образуется густая мокрота, появляется продуктивный кашель с трудноотделяемой мокротой) и нарушается выведение слизи.

Амброксол в форме раствора для инфузий применяется для стимуляции образования сурфактанта у недоношенных детей и новорожденных с синдромом дыхательной недостаточности, то есть для профилактики и терапии респираторного дистресс-синдрома новорожденных.

При каких заболеваниях применяется амброксол?

Амброксол применяется при широком спектре заболеваний органов дыхания, сопровождающихся образованием густой, трудноотделяемой мокроты и кашлем. Он может применяться в комплексном лечении пневмонии, острого и хронического бронхита, трахеита, бронхиальной астмы, хронического обструктивного заболевания лёгких, для профилактики осложнений после оперативных вмешательств на бронхолегочной системе, а в форме раствора для внутривенных инфузий — для профилактики и лечения респираторного дистресс-синдрома у новорожденных.

В каких лекарственных формах выпускается амброксол?

Амброксол выпускается в таких лекарственных формах:

  • таблетки с дозой действующего вещества 30 мг;
  • сироп с содержанием амброксола 15 или 30 мг в 5 мл;
  • раствор оральный с содержанием действующего вещества 7,5 мг в 1 мл;
  • капсулы пролонгированного действия, содержащих 75 мг амброксола;
  • раствор для ингаляций и перорального применения, содержащий 7,5 мг в 1 мл;
  • раствор для инфузий, содержащий 7,5 мг действующего вещества в 1 мл;
  • под другими торговыми названиями выпускается амброксол и в форме спрея для перорального применения (3 струи спрея содержат 30 мг действующего вещества).

Такое разнообразие форм выпуска амброксола позволяет подобрать оптимальную форму выпуска препарата в каждом клиническом случае, в зависимости от диагноза, тяжести течения заболевания и возраста пациента.

Как делать ингаляции с амброксолом?

Для ингаляций применяется амброксол в форме раствора для ингаляций и перорального применения.

Ингаляции можно проводить с помощью любых современных ингаляторов, кроме паровых. Наиболее часто для проведения ингаляций амброксола в домашних условиях применяются компрессорные ингаляторы.

Для ингаляций раствор амброксола разводится 1:1 стерильным физиологическим раствором натрия хлорида.

Перед проведением ингаляции необходимо подогреть раствор амброксола для ингаляций до комнатной температуры.

В какой дозе применяется амброксол для ингаляций?

Детям в возрасте старше 6 лет и взрослым раствор для ингаляций применяется в дозе 15–22,5 мг на 1 ингаляцию, что соответствует 2–3 мл раствора для ингаляций и перорального применения. Ингаляции можно проводить 1 или 2 раза в сутки.

Для детей в возрасте младше 6 лет применяется по 2 мл раствора амброксола для ингаляций (15 мг) 1–2 раза в сутки.

Можно ли делать ингаляции с амброксолом детям?

Да, амброксол раствор для перорального применения и ингаляций можно применять у детей. Однако следует помнить, что детям в возрасте младше 2 лет ингаляции амброксола должны производиться только по назначению врача!

Чем разводить амброксол для ингаляций?

Амброксол раствор для ингаляций следует разводить 1:1 стерильным физиологическим раствором натрия хлорида.

Как отмерять нужное количество амброксола для ингаляций без шприца или мерной ложки?

В 1 мл амброксола раствора для перорального применения и ингаляций содержится 25 капель. Таким образом, если необходимо сделать ингаляцию с 2 мл амброксола, следует отсчитать 50 капель. Если необходимо сделать ингаляцию с 3 мл амброксола, следует отсчитать 75 капель.

Какие особенности проведения ингаляций с амброксолом пациентам с бронхиальной астмой?

Пациентам с бронхиальной астмой следует проводить ингаляции амброксола после применения бронхолитиков для устранения бронхоспазма.

Можно ли применять амброксол вместе с другими препаратами от кашля?

Амброксол нельзя применять вместе с препаратами, угнетающими кашлевой рефлекс. Это объясняется тем, что угнетение кашлевого рефлекса может привести к нарушению эвакуации мокроты из дыхательных путей и её избыточному накоплению в дыхательных путях.

О возможности и целесообразности применения амброксола с другими препаратами (ацетилцистеином, бронхолитиками, антигистаминными средствами, антибиотиками) следует проконсультироваться у лечащего врача.

Какую форму выпуска амброксола выбрать для ребёнка?

В зависимости от возраста ребёнка могут быть рекомендованы разные формы выпуска амброксола

Детям в возрасте младше 6 лет рекомендуется:

  • амброксол в форме сиропа 15 мг/5 мл или раствора для перорального применения и ингаляций. Детям в возрасте младше 2 лет могут быть рекомендованы эти же формы выпуска амброксола, но только по назначению врача!

Детям в возрасте старше 6 лет можно рекомендовать:

  • сироп или раствор для перорального применения и ингаляций;
  • амброксол в таблетках, содержащих 30 мг действующего вещества. Амброксол в форме таблеток рекомендуется детям в возрасте старше 6 лет в случае, если ребёнок не переносит сироп или раствор для перорального применения и ингаляций.

Детям в возрасте старше 12 лет показан приём:

  • амброксола в таблетках или в форме сиропа 30 мг/5 мл.

Как принимать таблетки амброксола?

Амброксол в таблетках, содержащих 30 мг действующего вещества, можно применять для лечения детей в возрасте старше 6 лет и взрослых. Амброксол в форме таблеток рекомендуется детям в возрасте старше 6 лет в случае, если ребёнок не переносит сироп или раствор для перорального применения и ингаляций.

  • Детям в возрасте старше 6 лет рекомендуется принимать по ½ таблетки 2–3 раза в сутки.
  • Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым рекомендуется принимать по 1 таблетке 30 мг 3 раза в сутки. После уменьшения выраженности симптомов (кашля, облегчения отхождения мокроты) можно перейти на приём 1 таблетки 30 мг 2 раза в сутки. В случае значительной выраженности симптомов может быть рекомендован приём 2 таблеток 2 раза в сутки (то есть не 3, а 4 таблетки в сутки).

Длительность лечения зависит от клинического течения заболевания и определяется лечащим врачом.

Не следует принимать амброксол дольше чем 4–5 дней без консультации врача! Если выраженность симптомов несмотря на приём препарата не уменьшается, необходимо проконсультироваться с врачом! Детям в возрасте младше 2 лет амброксол принимать только по назначению врача!

Как принимать сироп амброксола?

Сироп с содержанием амброксола 15 мг/5 мл:

  • детям в возрасте младше 2 лет рекомендуется принимать по 2,5 мл 2 раза в сутки;
  • детям в возрасте 2–6 лет по 2,5 мл 3 раза в сутки;
  • детям в возрасте 6–12 лет — по 5 мл 2–3 раза в сутки.

Необходимый объём легко отмерять с помощью мерной ложки, вложенной в упаковку с сиропом.

Сироп с содержанием амброксола 30 мг/5 мл применяется только для лечения детей в возрасте старше 12 лет и взрослых: по 10 мл 2 раза в сутки.

Как принимать амброксол раствор для перорального применения и ингаляций?

Амброксол раствор для перорального применения и ингаляций принимать перорально независимо от приёма пищи, можно вместе с напитками (чаем, молоком, фруктовым соком, водой). Амброксол для перорального и ингаляционного применения может использоваться ингаляционным путём. Ингаляции можно проводить с помощью любых современных ингаляторов, кроме паровых. Наиболее часто для проведения ингаляций амброксола в домашних условиях применяются компрессорные ингаляторы.

Для ингаляций раствор амброксола разводится 1:1 стерильным физиологическим раствором натрия хлорида.

Перед проведением ингаляции необходимо подогреть раствор амброксола для ингаляций до комнатной температуры.

Амброксол раствор для перорального применения и ингаляций у детей в возрасте младше 2 лет должен применяться только по назначению врача!

Перорально раствор для перорального применения и ингаляций применяют в таких дозах:

  • детям в возрасте младше 2 лет по 1 мл (7,5 мг) 2 раза в сутки, только по назначению врача;
  • детям в возрасте 2–6 лет — по 1 мл 3 раза в сутки (22,5 мг/сут);
  • детям в возрасте 6–12 лет рекомендуется приём 2 мл 2–3 раза в сутки (30–45 мг/сут),
  • детям в возрасте старше 12 лет и взрослым рекомендуется применять по 4 мл (1 мл=25 капель) 3 раза в сутки. После 2–3 дней лечения при уменьшении выраженности симптомов доза может быть снижена до 2 мл 3 раза в сутки.

Ингаляционно раствор для перорального применения и ингаляций применяют в таких дозах:

  • ингаляционно для детей в возрасте младше 6 лет (в том числе детям в возрасте младше 2 лет) применяется по 2 мл раствора амброксола для перорального применения и ингаляций (15 мг) 1–2 раза в сутки;
  • детям в возрасте старше 6 лет и взрослым ингаляционно применяется в дозе 15–22,5 мг на 1 ингаляцию, что соответствует 2–3 мл раствора для ингаляций и перорального применения соответственно. Ингаляции можно проводить 1 или 2 раза в сутки.

Как применять амброксол раствор для инфузий?

Суточная доза амброксола раствора для инфузий рассчитывается исходя из массы тела ребёнка: 30 мг на 1 кг массы тела. Суточную дозу разделяют на 4 инфузии.

Амброксол раствор для инфузий вводят путём коротких инфузий, длительностью не менее 5 мин.

Амброксол раствор для инфузий (1–6 ампул) разводят в 250–500 мл физиологического раствора натрия хлорида или раствора Рингера. Допускается также разведение 5% раствором глюкозы.

Длительность курса лечения амброксолом в форме раствора для инфузий — 5 дней.

Какие побочные эффекты возможны при применении амброксола?

Возможно развитие аллергических реакций, включая сыпь, крапивницу, ангионевротический отёк, анафилактический шок, синдром Лайелла и синдром Стивенса — Джонсона.

При приёме амброксола возможно изменение вкусовых ощущений, могут развиваться тошнота, рвота, боль в животе, диарея, сухость в ротовой полости и глотке или слюнотечение.

Также возможно развитие бронхоспазма и диспноэ (одышки), лихорадки.

Что делать если случайно приняли лишнюю таблетку амброксола?

Амброксол — малотоксичный препарат, передозировка маловероятна. В то же время при значительном превышении рекомендованной дозы возможны повышенное слюноотделение, тошнота, рвота, снижение артериального давления, тревожность, диарея. Лечение в таком случае симптоматическое (промывание желудка, приём активированного угля и т.д. в зависимости от состояния пациента).

Какие существуют противопоказания к применению амброксола?

Амброксол противопоказан при аллергических реакциях в анамнезе на амброксол или вспомогательные вещества, входящие в состав препарата. Некоторые формы выпуска препарата могут быть противопоказаны при наследственных метаболических заболеваниях, например из-за содержания лактозы в таблетках для пациентов с её наследственной непереносимостью.

Как долго можно принимать амброксол?

Курс лечения амброксолом острых заболеваний дыхательных путей обычно составляет около 2 нед. При лечении хронических заболеваний первично рекомендуется приём амброксола на протяжении 10–14 дней, затем лечащий врач может продлить курс лечения после детального осмотра и оценки состояния больного, проведения дополнительных исследований (рентгенографии или компьютерной томографии органов грудной клетки, клинического анализа крови и др).

Обычно дозу препарата можно снизить после уменьшения выраженности симптомов (в разных случаях через 2–3 дня или 14 дней).

В случаях, если выраженность симптомов не уменьшается несмотря на лечение, или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом!

Амброксол — безрецептурный препарат. Однако не следует принимать его дольше, чем 4–5 дней без рекомендации врача!

Можно ли принимать амброксол без назначения врача?

Амброксол — безрецептурный препарат. Однако не следует принимать его дольше, чем 4–5 дней без рекомендации врача! На основании осмотра, сбора анамнеза, в некоторых случаях — проведения дополнительных методов обследования (клинический анализ крови, рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки и др.) врач определит целесообразность применения амброксола, оптимальную дозу и режим приёма, необходимость применения дополнительно других лекарственных препаратов.

 

Опубликовано  14.01.2022

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