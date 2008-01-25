Алергія чи COVID-19? Як відрізнити?

Чхання, нежить, свербіж в очах, кашель… Все це перші ознаки COVID-19 чи звичайної алергії?

Очевидно, що цієї весни ми знаємо про COVID-19 набагато більше, ніж минулого року, але факт залишається фактом: симптоми сезонної алергії і коронавірусної інфекції можуть співпадати.

«Через потепління виникає сплеск алергенів, таких як пилок, і симптоми алергії можуть виникати раптово. Важливо зробити крок назад і зрозуміти, що відбувається насправді», — зазначила Лакіа Райт (Lakiea Wright), доктор медичних наук, фахівець з імунології, ревматології та алергії в Жіночій лікарні Брігхем (Brigham and Women’s Hospital), США.

Розуміння симптомів

За словами Л. Райт, найбільш показовою ознакою COVID-19 є лихоманка. При цьому лихоманка зазвичай не є симптомом сезонної алергії. Крім того, COVID-19 має інші відмінні прояви, такі як задишка, діарея і нудота.

Не у всіх пацієнтів з COVID-19 буває лихоманка, але їх більшість — близько 78%, згідно з результатами дослідження, опублікованими у виданні «PLoS One» у червні 2020 р. У зв’язку з цим лихоманка вважається основним симптомом COVID-19 поряд з сухим кашлем, головним болем, втомою, втратою нюху і смаку.

Хоча у деяких пацієнтів з COVID-19 з’являється нежить, він вважається незвичайним симптомом і частіше є ознакою сезонної алергії, поряд із сльозотечею і свербежем у носі та горлі.

Л. Райт також зазначає, що у людей із сезонною алергією може розвинутися кашель, але на відміну від сухого кашлю при COVID-19, це результат постназального затікання, яке зазвичай виникає, коли через закладеність носа слиз стікає вниз по задній стінці глотки.

«Один із способів визначити, що ви маєте справу з сезонною алергією, а не з COVID-19, — це приймати лікарські засоби від алергії або намагатися уникати контакту з алергенами. Якщо ці заходи покращують ваше самопочуття, швидше за все, у вас алергія», — підкреслила Л. Райт.

Варто зазначити, що симптоми сезонної алергії змушують людей частіше торкатися до обличчя. Це може підвищити ризик зараження COVID-19.

За матеріалами everydayhealth.com