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Новости медицины и фармацииАэропорт Хельсинки испытает собак, распознающих COVID-19 по запаху

Аэропорт Хельсинки испытает собак, распознающих COVID-19 по запаху

Опубликовано  28.09.2020

Город Вантаа — четвертый по величине в Финляндии, решил протестировать использование так называемых коронных собак в находящемся здесь крупнейшем аэропорту страны — «Хельсинки-Вантаа» (Helsinki-Vantaalla). 22 сентября состоялась посвященная запуску пилотного проекта пресс-конференция.

«Действующими лицами» эксперимента станут работающие посменно (две работают и две отдыхают) четыре собаки разных пород: овчарка ЭТ (ET), немецкая овчарка Вало (Valo), грейхаунд-микс Кесси (Kössi) и лабрадор-ретривер Миина (Miina). Все четверо — не служебные, а гражданские животные, так как статус проверок еще не определен. Их объединяет сообразительность, стрессоустойчивость и большой интерес к лакомствам. Подготовительная работа проведена Финской ассоциацией одораторов (Suomen hajuerotteluyhdistyksen) и Хельсинкским университетом (Helsingin yliopiston).

Тестирование в аэропорту происходит следующим образом. Пассажир входит в небольшую защищенную зону, протирает кожу куском ткани с последующим помещением в специальный контейнер в соответствии с инструкциями. Собака, находящаяся за стеной вместе с инструктором, нюхает предоставленный образец. Таким образом пассажиров берегут от контакта с аллергенами из собачьей шерсти, а инструкторов — потенциально инфицированными людьми. Вся процедура занимает 1 мин. Сбор личных данных в месте отбора проб не производят. Если результат положительный, пассажира направляют в пункт медицинской информации для получения дальнейших инструкций. Стоимость пилотного проекта компенсируется государством.

Эксперты из Австралии, Франции, Германии, США и Объединенных Арабских Эмиратов также проводят исследования в этом направлении. Если пилотный проект будет успешным, тестирование на COVID-19 при помощи собак будут проводить подобно поиску наркотиков, отмечают организаторы.

По материалам yle.fi; фото: овчарка Эт (ET), немецкая овчарка Вало (Valo), грейхаунд Кесси (Kössi) и лабрадор-ретривер Миина (Miina)

Опубликовано  28.09.2020

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