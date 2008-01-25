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Новости медицины и фармацииА насколько вы зависимы от телефона? 

А насколько вы зависимы от телефона? 

Опубликовано  16.02.2024

По подсчетам экспертов, средний американец проведет за своим смартфоном 12 лет за жизнь. Это расчетная цифра, основанная на данных о том, что в среднем жители США находятся у экрана телефона 4 ч 37 мин ежедневно. Это 1 полный день каждую неделю, 6 дней каждый месяц или 70 дней каждый год.

Harmony Healthcare IT, компания по управлению данными, расположенная в Саут-Бенде, штат Индиана, США, недавно завершила опрос более 1000 американцев об их привычках использования смартфонов и опубликовала эти и многие другие статистические данные.

Более 1/3 опрошенных заявили, что не могут провести 24 ч без телефона. Менее 1/2 опрошенных заявили, что пытаются сократить время, проводимое перед экраном. Из тех, кто пытается сократить время, проводимое за смартфоном, 27% респондентов указали, что не верят, что им это удастся.

Harmony Healthcare IT отметили, что эксперты в области здравоохранения рекомендуют проводить не более 2 ч в сут, глядя на экран, но в новом исследовании зафиксировано, что люди ежедневно тратят на свои телефоны более чем в 2 раза больше времени. Это даже без учета времени, проведенного за компьютером и планшетом или за просмотром телевизора.

Меньше всего разговаривают по телефонам бэби-бумеры, но они все равно проводят по 3,5 ч в сут за экранами своих смартфонов.

Пользователи поколения Z больше всего разговаривали по телефону и проводили за экранами смартфонов в 3 раза больше рекомендованного времени ежедневно.

Миллениалы тратили на пользование смартфоном в среднем 4 ч 36 мин, а пользователи поколения X — 4 ч и 9 мин.

Harmony Healthcare IT сообщили, что около 50% американцев чувствуют себя зависимыми от своих телефонов. Поколение Z и миллениалы чувствуют себя более зависимыми по сравнению со старшими поколениями. Почему людей привлекают их телефоны? Основная причина, по которой американцы так часто используют свои телефоны, — это развлечения. Они обращаются к телефону из-за скуки, для отвлечения или даже по привычке.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  16.02.2024

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