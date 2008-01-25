9 трав и специй, которые могут помочь в борьбе с воспалением

Воспаление — это способ организма бороться с инфекциями. Однако в некоторых ситуациях воспаление может выйти из-под контроля и длиться дольше, чем необходимо. В данной публикации предлагаем рассмотреть свойства 9 трав и специй, которые могут благотворно повлиять на течение воспалительного процесса в организме человека.

Имбирь

Имбирь (Zingiber officinale) — восхитительная пряность с острым, но сладковатым вкусом. Имбирь используют в различных формах: свежим, сушеным, порошкообразным.

Помимо применения имбиря в кулинарии, люди тысячелетиями использовали его в традиционной медицине для лечения множества заболеваний. К ним относятся простуда, мигрень, тошнота, артрит и высокое артериальное давление.

Имбирь содержит более 100 активных соединений, включая гингерол, шогаол, зингиберен и зингерон, которые помогают уменьшить выраженность воспалительных процессов в организме.

Анализ 16 исследований с участием 1010 участников показал, что ежедневное употребление 1000–3000 мг имбиря в течение 4–12 нед значительно снижает уровень маркеров воспаления (C-реактивный белок и фактор некроза опухоли-альфа), по сравнению с плацебо.

В другом исследовании изучались эффекты ежедневного употребления 500–1000 мг имбиря у пациентов с остеоартритом — дегенеративным состоянием, сопровождающимся воспалением суставов. Установлено, что имбирь может снизить уровень таких воспалительных маркеров, как фактор некроза опухоли-альфа и интерлейкин-1-бета (IL-1β), а также уменьшить выраженность боли в суставах и увеличить их подвижность.

Чеснок

Чеснок (Allium sativum) — популярная пряность с сильным запахом и вкусом. Люди использовали его в традиционной медицине на протяжении тысяч лет для лечения артрита, кашля, запора, инфекций, зубной боли и многого другого.

Большинство преимуществ чеснока для здоровья связаны с соединениями серы, такими как аллицин, диаллилдисульфид и S-аллилцистеин, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Анализ 17 высококачественных исследований с участием более 830 участников и продолжительностью от 4 до 48 нед показал, что у людей, принимавших чесночные добавки, отмечено значительное снижение в крови уровня такого воспалительного маркера, как C-реактивный белок.

Однако экстракт выдержанного чеснока был более эффективным и снижал уровень как C-реактивного белка, так и фактора некроза опухоли-альфа.

Другие исследования показали, что чеснок может способствовать повышению уровня антиоксидантов в организме, таких как глутатион (GSH) и супероксиддисмутаза (SOD), одновременно регулируя маркеры, обусловливающие воспаление, такие как интерлейкин-10 (IL-10) и ядерный фактор-κB (NF-κB).

Куркума

Куркума (Curcuma longa) — популярная в индийской кухне специя, которую люди использовали с древних времен.

Куркума содержит более 300 активных соединений. Основным среди них является антиоксидант куркумин, обладающий мощными противовоспалительными свойствами.

Многочисленные исследования показали, что куркумин может блокировать активацию NF-κB — молекулы, которая активирует гены, обусловливающие воспаление.

В ходе анализа 15 высококачественных исследований установлено, что куркумин значительно снижает маркеры воспаления (интерлейкин-6 (IL-6), высокочувствительный C-реактивный белок и малоновый диальдегид) по сравнению с приемом плацебо.

Исследования на людях с остеоартритом показали, что употребление добавок с куркумином обеспечивает облегчение боли, аналогичное таковому при применении нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Кардамон

Кардамон (Elettaria cardamomum) — пряность, произрастающая в Юго-Восточной Азии. Имеет сложный сладко-пряный вкус.

Исследования показывают, что употребление добавок кардамона может снизить уровень воспалительных маркеров, такие как C-реактивный белок, IL-6, фактор некроза опухоли-альфа и малоновый диальдегид.

8-недельное исследование с участием 80 пациентов с предиабетом показало, что ежедневное употребление 3 г кардамона значительно снижает уровень таких воспалительных маркеров, как IL-6, высокочувствительный C-реактивный белок и малоновый диальдегид, по сравнению с плацебо.

Черный перец

Черный перец (Piper nigrum L.) известен как король специй, так как он популярен во всем мире. Традиционно люди использовали черный перец для лечения определенных заболеваний, таких как бронхиальная астма, диарея и многие другие желудочно-кишечные заболевания.

Исследования показывают, что черный перец и его основное активное соединение пиперин могут играть роль в уменьшении выраженности воспаления в организме.

Как у мышей с бронхиальной астмой, так и у мышей с сезонной аллергией пиперин помог уменьшить покраснение, частоту чихания, различные воспалительные маркеры, такие как IL-6 и IL-1β, а также иммуноглобулин E (IgE).

На людях проводились лишь ограниченные исследования противовоспалительных свойств черного перца. Ученым необходимо провести дополнительные исследования, чтобы изучить его эффекты.

Женьшень

Женьшень — это растение, которое люди использовали в Азии на протяжении тысячелетий и дорожили его лечебными свойствами.

Двумя наиболее популярными типами женьшеня являются азиатский женьшень (Panax ginseng) и американский женьшень (Panax quinquefolius).

Данные растения различаются по своему действию и количеству активных соединений. Как сообщается, азиатский женьшень более бодрящий, в то время как американский женьшень считается более расслабляющим.

Женьшень имеет множество преимуществ для здоровья, в основном из-за его активных соединений, называемых гинзенозидами. Их эффекты включают уменьшение признаков воспаления в организме.

Исследователи предполагают, что противовоспалительные свойства женьшеня обусловлены его способностью подавлять NF-κB.

Анализ 7 исследований с участием 409 человек показал, что ежедневное употребление 1000–3000 мг женьшеня в течение 3–32 нед значительно снижает воспалительные маркеры, включая IL-6 и фактор некроза опухоли-альфа.

Зеленый чай

Зеленый чай (Camellia sinensis L.) — популярный травяной чай, богатый полезными соединениями, называемыми полифенолами, особенно эпигаллокатехин-3-галлатом (EGCG). Исследования связывают эти соединения с пользой для головного мозга и сердца.

Исследования на животных и в пробирках показали, что EGCG помогает уменьшить признаки воспаления, связанного с воспалительными заболеваниями кишечника, язвенным колитом и болезнью Крона.

Полифенолы зеленого чая также полезны при таких воспалительных заболеваниях, как остеоартрит, ревматоидный артрит, болезнь Альцгеймера, заболевания десен и даже некоторые виды рака.

Розмарин

Розмарин (Rosmarinus officinalis) — восхитительное ароматное растение, произрастающее в Средиземноморье.

Исследования показывают, что розмарин может уменьшить выраженность воспаления. Считается, что такой эффект связан с высоким содержанием полифенолов, в частности розмариновой и карнозиновой кислот.

16-недельное исследование с участием 62 пациентов с остеоартритом показало, что ежедневное употребление чая с высоким содержанием розмариновой кислоты значительно уменьшало выраженность боли и скованности суставов, а также увеличивало подвижность колен по сравнению с плацебо.

В исследованиях на животных и в пробирках было показано, что розмариновая кислота снижает маркеры воспаления при многих воспалительных состояниях, включая атопический дерматит, остеоартрит, бронхиальную астму, заболевание десен и другие.

Корица

Корица — восхитительная специя, приготовленная из коры деревьев рода коричник (Cinnamomum).

Существует 2 основных типа корицы — цейлонская (Ceylon cinnamon), также называемая «настоящей» корицей, и кассия (Cassia cinnamon), которая распространена в большей степени.

Люди ценили корицу за ее полезные свойства на протяжении тысяч лет.

Анализ 12 исследований с участием более 690 человек показал, что ежедневное употребление 1500–4000 мг корицы в течение 10–110 дней значительно снижает уровень воспалительных маркеров (C-реактивный белок, малоновый диальдегид), по сравнению с плацебо. Кроме того, корица повышает уровень антиоксидантов в организме.

Также анализ показал, что корица кассия снижает уровень как C-реактивного белка, так и малонового диальдегида. Цейлонская корица снижает уровень только малонового диальдегида.

Аналогичным образом анализ 6 исследований с участием 285 человек показал, что ежедневное употребление 1200–3000 мг корицы в течение 8–24 нед значительно снижает уровень C-реактивного белка.

Примечательно, что хотя корица в небольших количествах безопасна, использовать данную пряность в высоких дозах может быть опасно. Корица, особенно более распространенная кассия, содержит высокий уровень кумарина. В высоких дозах данное соединение может быть связано с повреждением печени.

Среднестатистическому взрослому человеку следует употреблять не более 1 чайной ложки (2,5 г) корицы в день.

По материалам healthline.com