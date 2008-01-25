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Новости медицины и фармации50% родителей регулярно дают детям диетические добавки

50% родителей регулярно дают детям диетические добавки

Опубликовано  21.04.2022

Согласно Национальному опросу Мичиганского университета здравоохранения (University of Michigan Health) относительно детского здоровья, более 50% родителей считают, что трудно убедить ребенка сбалансировано питаться, поэтому их дети регулярно употребляют диетические добавки.

Директор исследовательского проекта Сара Кларк (Sarah Clark) отметила, что сбалансированное питание помогает детям получать питательные вещества, необходимые им для здорового роста и развития. Тем не менее, реальность для многих родителей такова, что заставить детей есть здоровую пищу не всегда легко. Данные опроса показывают, что многие родители считают употребление диетических добавок методом восполнения дефицита нутриентов, но при этом далеко не всегда консультируются с врачом.

Около 30% родителей сообщают, что их ребенок привередлив в еде и не употребляет достаточно фруктов и овощей. 13% обеспокоены тем, что дети не получают достаточного количества определенных витаминов и минералов, в то время как 9% заявили, что их ребенку нужно больше клетчатки в рационе. Таковы данные репрезентативного национального отчета, основанного на ответах 1251 родителя, имеющего как минимум одного ребенка в возрасте 1–10 лет.

Также важным фактором является стоимость питания. Около 50% родителей согласились с тем, что здоровое питание для ребенка обходится дороже, чем полуфабрикаты.

Большинство опрошенных родителей давали своим детям диетические добавки, причем более 75% употребляли поливитамины. Около 50% родителей также давали детям пробиотики, представляющие собой живые бактерии и сахаромицеты, которые помогают пищеварению, способствуя нормализации кишечной микрофлоры. Более 20% употребляли в качестве диетической добавки омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают рост клеток и функционирование нервной системы.

Среди родителей, которые давали своим детям диетические добавки, 4 из 5 указали, что они выбрали продукты, специально предназначенные для детей, но только 2 из 5 отметили, что обсуждали использование диетических добавок с лечащим врачом своего ребенка.

Согласно отчету, представители социальных групп с низким доходом реже обсуждали использование диетических добавок с лечащим врачом своего ребенка по сравнению с представителями других социально-экономических классов.

С. Кларк отметила, что, поскольку диетические добавки классифицируются Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) как продукты питания и не проходят этапы оценки клинической эффективности и безопасности, которые проводятся для лекарственных средств, существует ограниченное количество исследований безопасности и эффективности диетических добавок и потенциальных побочных эффектов для детей. Но некоторые родители могут не знать, что выбранная ими диетическая добавка не была одобрена FDA. Чтобы свести к минимуму риски, связанные с использованием диетических добавок, родители должны обсуждать рацион питания своего ребенка с педиатром или семейным врачом, который может помочь им определить лучшие стратегии для повышения нутритивной ценности рациона их ребенка и определить, рекомендуются ли диетические добавки.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  21.04.2022

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