За оцінками аналітичної компанії GlobalData, на даний момент 37,8% проєктів клінічних досліджень з онкології відновилися після того, як були призупинені через COVID-19.

Найбільше через пандемію коронавірусу постраждали дослідження кандидатів у препарати для терапії солідних пухлин (20,7%), раку молочної залози (15,1%), недрібноклітинного раку легені (13,3%), колоректального раку (11,7%), раку голови та шиї (10,8%).

Мохамед Абукар (Mohamed Abukar), аналітик з питань клінічних досліджень компанії GlobalData, зазначив: «Перебої у клінічних дослідженнях, зокрема експериментальних препаратів для лікування онкопатології, можуть зумовити серйозні проблеми через чутливість до зміни фактору часу, навіть невеликі адміністративні затримки можуть бути згубними для певних популяцій пацієнтів. Незважаючи на високі показники захворюваності на COVID-19, організатори клінічних досліджень мають можливості, щоб долати виклики, адаптуватися та ефективно проводити клінічні дослідження. Окрім того, пандемія коронавірусу підкреслила переваги телемедицини для підтримки клінічних досліджень. Щоправда використання даного підходу в сфері онкології може бути складним і менш актуальним, адже такі дослідження, як правило, потребують пильного контролю та заходів перестороги, як спостереження у відділеннях інтенсивної терапії».

За матеріалами globaldata.com