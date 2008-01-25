Деление или измельчение таблеток, точное измерение объема жидкостей, — всего этого можно будет избежать с помощью новой технологии печати лекарств.

Такую цель поставили перед собой университетская больница Гейдельберга (Uniklinikum Heidelberg — UKHD) и стартап «DiHeSys Digital Health Systems GmbH». В настоящее время начато клиническое технико-экономическое обоснование сотрудничества и ведется проверка осуществимости и пригодности новой технологии в двух клинических исследованиях с участием 24 испытуемых.

Новая технология цифровой печати лекарств может решить общую проблему, с которой сталкиваются при попытке адаптации терапии к потребностям пациента: требуемая доза может варьировать в 100 раз, в зависимости от того, новорожденный это или взрослый, насколько быстро выводится препарат, снижает или усиливает эффект комбинация с другими препаратами. Однако до сих пор не хватало лекарственных форм, которые можно было бы очень точно дозировать и вводить.

Двумерная (2D) печать лекарств работает аналогично струйному принтеру: «чернила» содержат растворенное лекарство. Оно наносится фармацевтическим принтером на тонкую гелевую пластину, которая растворяется во рту. Текущие исследования посвящены изучению базовой пригодности такой формы введения: насколько хорошо отпечатанное лекарство всасывается через слизистую оболочку полости рта? Сколько его попадает в кровь? Какую наиболее низкую дозу можно ввести? В рамках исследований ученые использовали снотворное мидазолам в минимальных количествах, но в 100-кратном диапазоне дозировок (от 30 мкг до 3 мг).

«Цель «DiHeSys» — предоставить полную систему для индивидуальной персонализированной 2D- и 3D-печати лекарств, — пояснил управляющий директор «DiHeSys» профессор Христиан Франкен (Christian Franken). — Это не только сам принтер, но и вся система чернил, содержащих активные ингредиенты, и программное обеспечение. Кроме того, 2D-печать в будущем также предложит возможность совмещения нескольких активных ингредиентов в одной лекарственной форме, чтобы повысить безопасность пациентов». По словам Торстена Хоппе-Тиши (Torsten Hoppe-Tichy), главного фармацевта UKHD, внедрение новой технологии «может произвести революцию в производстве лекарственных препаратов, особенно для детей».

По материалам www.klinikum.uni-heidelberg.de;

фото: аптечный принтер наносит раствор с лекарством в необходимой дозировке на пластины толщиной с почтовую марку