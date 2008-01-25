11 мифов о похудении

Традиционно январь — время перемен, и многие люди начинают активно заниматься здоровьем. Учитывая данную тенденцию, предлагаем рассмотреть 11 широко распространенных мифов, связанных с похудением.

Отказ от завтрака помогает уменьшить массу тела

Распространенное мнение о том, что завтрак — самый важный прием пищи за день, может быть верным, а может и нет, но кажется маловероятным, что пропуск утреннего приема пищи способствует уменьшению массы тела.

Обоснование этой стратегии заключается в том, что пропуск одного приема пищи в день ведет к снижению общего потребления калорий. Однако все не так однозначно.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в 2010 г., анализировалась информация о потреблении пищи 2184 людьми в возрасте 9–15 лет. 20 лет спустя исследователи снова запросили ту же информацию.

Они сравнили данные людей, которые пропускали завтрак в детстве и в зрелом возрасте, с показателями тех, кто никогда не пропускал завтрак или делал это только в зрелом возрасте.

По сравнению с другими группами участники, которые пропускали завтрак как в детстве, так и в зрелом возрасте, имели тенденцию к увеличению окружности талии, более высокому уровню инсулина натощак и более высокому уровню общего холестерина.

Иногда люди, которые пропускают завтрак, едят больше в остальное время дня, чтобы восполнить дефицит. Но результаты исследования, проведенного в 2013 г., показали, что отсутствие завтрака не приводит к тому, что люди ели больше за обедом. Авторы приходят к выводу, что «пропуск завтрака может быть эффективным средством снижения ежедневного потребления энергии у некоторых взрослых».

Однако эти ученые следили за приемом пищи участниками только за обедом, а не за ужином. В исследовании участвовали всего 24 добровольца, поэтому из полученных результатов невозможно сделать убедительные выводы.

В гораздо более крупном исследовании 2007 г., в котором участвовали более 25 тыс. подростков, была выявлена связь между пропуском завтрака и избыточной массой тела. Исследователи также оценили роль потребления алкоголя и уровня бездействия.

Ученые установили, что пропуск завтрака имеет более сильную связь с избыточной массой тела, чем потребление алкоголя или уровень бездействия.

С этим согласуются данные систематического обзора и метаанализ 2020 г., опубликованные в журнале «Obesity Research & Clinical Practice». Проанализировав результаты 45 предыдущих исследований, авторы пришли к выводу: «Пропуск завтрака связан с избыточной массой тела/ожирением и повышает риск развития данных состояний».

«Жиросжигающие» продукты могут помочь похудеть

Некоторые продукты называют «жиросжигающими». Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Некоторые люди утверждают, что такие продукты, как ананас, имбирь, лук, авокадо, спаржа, сельдерей, чили, брокколи, зеленый чай и чеснок, ускоряют обмен веществ в организме, тем самым помогая организму сжигать жир.

Однако существует мало научных доказательств того, что эти продукты могут помочь уменьшить массу тела.

Добавки для похудания могут помочь

Сторонники некоторых добавок утверждают, что они тоже помогают телу сжигать жир. На самом деле они обычно неэффективны, опасны или и то, и другое.

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) сообщает, что «выявлены сотни продуктов, которые продаются как пищевые добавки, но на самом деле содержат скрытые активные ингредиенты, содержащиеся в рецептурных лекарственных средствах, небезопасные ингредиенты, которые были удалены с рынка, или соединения, которые недостаточно изучены на людях».

Джейсон Хумберт (Jason Humbert), старший менеджер по вопросам регулирования в FDA, добавляет: «Мы также установили, что продукты для похудения, продаваемые как добавки, содержат опасные смеси скрытых ингредиентов, включая активные ингредиенты, содержащиеся в одобренных противосудорожных препаратах, лекарствах для снижения артериального давления и антидепрессантах».

Продукты с низким содержанием жира помогают похудеть

Конечно, продукты со сниженным или низким содержанием жира, скорее всего, будут содержать меньше жира. Однако его иногда компенсируют добавлением сахара или соли. Проверка маркировки является ключевым моментом.

Также стоит отметить, что «сниженное содержание жира» не обязательно означает «низкое содержание жира», а просто то, что содержание жира в продукте ниже, чем в полноценной его версии.

Откажись от перекусов

Люди могут полагать, что перекусы — это главный грех диеты. Однако в некоторых случаях перекус может помочь более эффективно управлять потреблением калорий. Вопрос не в самом перекусе, а в том, из чего он состоит.

Перекус может быть более сложным, чем кажется на первый взгляд. В то время как одни перекусывают сельдереем, другие — печеньем, одни люди могут перекусить, потому что голодны, а другие — потому что им скучно.

Например, употребление фрукта или небольшого количества йогурта с низким содержанием жира между приемами пищи может уменьшить тягу к еде, удерживая человека от переедания во время основного приема пищи.

Некоторые исследования показали, что люди с ожирением чаще перекусывают, чем лица без этого заболевания. В этом случае переход с нездоровой пищи на полезную может помочь в похудании, если это является целью.

В общем, перекусы многогранны — они могут способствовать или мешать усилиям по уменьшению массы тела, а в некоторых случаях могут иметь незначительный эффект.

В более раннем исследовании 2007 г. изучали роль перекусов в похудении. В ходе исследования, продолжавшегося год, ученые попросили одну группу участников есть 3 раза в день без перекусов. Вторую группу попросили есть 3 раза в день и трижды перекусывать. Люди в обеих группах потребляли примерно одинаковое количество калорий каждый день.

В конце исследования авторы не выявили различий в уменьшении массы тела между двумя группами. Перекусы, похоже, не помогали и не мешали.

Никаких лакомств

Это следует из приведенного выше мифа. Конечно, ограничение сладких лакомств с высоким содержанием жира важно, но полностью отказываться от них не нужно, это может быть контрпродуктивным.

Эксперты из Британского фонда сердца (British Heart Foundation) объясняют: «Отказ от еды, которая вам нравится, не сработает. В конце концов вы поддадитесь искушению и откажетесь от своих усилий. Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени позволять себе лакомства».

Некоторые сахара хуже других

Ходят слухи, что сахар с минимальной обработкой, например, в кленовом сиропе или меде, более полезен, чем белый сахар. На самом деле наш организм перерабатывает сахар одинаково — независимо от его источника. В кишечнике все сахара превращаются в моносахариды.

Вместо того чтобы смотреть на переработку сахара, более важно оценивать количество сахара в любой пище. Все виды сахара содержат около 4 калорий на грамм.

Уберите весь сахар

Следуя приведенному выше мифу, мы знаем, что любой сахар высококалорийный. Однако человеку, который хочет похудеть, не нужно безжалостно исключать сахар из своего рациона.

Как и во всем, главное — умеренность. Вместо этого лучше избегать продуктов с добавлением сахара.

Искусственные подсластители полезны для здоровья

Чтобы снизить потребление сахара, многие люди выбирают низкокалорийные подсластители, такие как аспартам. Это может снизить количество потребляемых калорий, но некоторые исследования связывают искусственные подсластители с увеличением массы тела.

Систематический обзор и метаанализ, опубликованные в 2017 г., объединили 37 существующих исследований с участием в общей сложности 406 910 лиц для изучения влияния подсластителей на кардиометаболическое здоровье.

По словам исследователей, «данные наблюдений показывают, что регулярный прием искусственных подсластителей может быть связан с повышенным индексом массы тела и кардиометаболическим риском».

Однако не все исследования пришли к такому выводу. Ученые и эксперты в области здравоохранения продолжают обсуждать влияние искусственных подсластителей на уменьшение массы тела и метаболическое здоровье.

Вы можете прицельно воздействовать на жир в определенных областях тела

Некоторые люди особенно стремятся избавиться от жира в определенных областях, например, на бедрах или животе. На самом деле такой таргетинг невозможен. Каждый организм по-своему реагирует на уменьшение массы тела, и мы не можем выбрать, какие участки тела будут худеть в первую очередь.

Однако, если похудение сочетается с упражнениями, направленными на конкретный участок, это может создать впечатление более специфичной потери массы в конкретной области тела.

Эта модная диета превосходна

Огромные перечни диет вошли в моду только для того, чтобы раствориться в безвестности, освободив место для массы других. Как в двух словах объясняют Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC): «Причудливые диеты ограничивают потребление питательных веществ, могут быть нездоровыми и в конечном итоге, как правило, не дают результатов».

На что стоит обратить внимание?

В целом уменьшение массы тела может быть сложной задачей. Наши тела эволюционировали в более тяжелые времена, поэтому они были настроены на то, чтобы брать энергию и хранить ее. Тем не менее сегодня многие из нас живут в мире, где калории доступны.

В общем сокращение количества потребляемых калорий и выполнение упражнений — самый надежный способ похудеть. С учетом сказанного, людям с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет и ожирение, следует поговорить со своими врачами, прежде чем начинать новый режим похудения.

Также стоит помнить, что если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть — любое «чудо похудения» вряд ли будет чудесным.

Большинство продуктов не являются вредными для здоровья по своей природе, но рекомендуется умерено употреблять продукты с высоким содержанием сахара и жира.

Удачи всем, кто в этом году приступает к оздоровительной программе похудения!

По материалам medicalnewstoday.com,

фото medium.com