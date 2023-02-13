способ применения:

1. Перед применением тщательно очистить область половых органов.

2. Ввести капсулу ВагиТиаб глубоко во влагалище.

3. Повторять применение 1 раз в сутки в течение 7 дней.

Медицинское изделие ВагиТиаб следует применять при появлении первых симптомов (зуд, жжение, неприятные ощущения и т.д.). После местной терапии период приостановления применения изделия не требуется.

Предупреждения - предостережения при использовании:

– Применять медицинское изделие только при неповрежденной эпителиальной ткани.

– Не применять изделие для целей, кроме тех, что указаны в инструкции к применению.

– Перед применением тщательно вымыть руки.

– Не применять изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке.

– Хранить при комнатной температуре и держать вдали от источников тепла.

– Не замораживать.

– Держать в недоступном для детей месте.

– Только для местного применения – не глотать.

– Не применять, если упаковка открыта или повреждена.

– Не применять в случае известной чувствительности к любому из компонентов.

– Прекратить лечение в случае аномальных кожных реакций.

– В случае длительного применения проконсультироваться с врачом.

– Изделие не является ни спермицидом, ни контрацептивом.