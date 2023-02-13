ВагиТиаб (VagiTiab) (572651) - инструкция по применению Медицинские изделия
ВагиТиаб инструкция по применению
Характеристика
медицинское изделие ВагиТиаб выпускается в форме быстрорастворимых мягких желатиновых капсул, содержащих несколько компонентов, благодаря свойствам веществ которых ВагиТиаб создает эффект защитного барьера в качестве вспомогательного медицинского изделия при лечении бактериальных и вирусных инфекций, таких как вульвовагинит, генитальный герпес и кондиломы, а также послеродовых повреждений.
ВагиТиаб образует защитный барьер в зоне поражения с целью изоляции и защиты тканей от внешних раздражителей и способствует процессу нормального физиологического рубцевания и процесса заживления.
ВагиТиаб обеспечивает двойное действие:
– изолирует область применения от внешних агрессивных воздействий микробов;
– ограничивает микробную колонизацию в области применения, создавая идеальные условия для восстановления естественных физиологических функций тканей.
Показания ВагиТиаб
вспомогательное медицинское изделие ВагиТиаб применяют во время:
– лечения бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, таких как кандидоз и кондиломы;
– лечения послеродовых повреждений;
– в профилактике рецидивов генитального герпеса 2 (ВПГ-2).
Медицинское изделие ВагиТиаб не является ни спермицидом, ни контрацептивом.
Рекомендации по использованию
способ применения:
1. Перед применением тщательно очистить область половых органов.
2. Ввести капсулу ВагиТиаб глубоко во влагалище.
3. Повторять применение 1 раз в сутки в течение 7 дней.
Медицинское изделие ВагиТиаб следует применять при появлении первых симптомов (зуд, жжение, неприятные ощущения и т.д.). После местной терапии период приостановления применения изделия не требуется.
Предупреждения - предостережения при использовании:
– Применять медицинское изделие только при неповрежденной эпителиальной ткани.
– Не применять изделие для целей, кроме тех, что указаны в инструкции к применению.
– Перед применением тщательно вымыть руки.
– Не применять изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке.
– Хранить при комнатной температуре и держать вдали от источников тепла.
– Не замораживать.
– Держать в недоступном для детей месте.
– Только для местного применения – не глотать.
– Не применять, если упаковка открыта или повреждена.
– Не применять в случае известной чувствительности к любому из компонентов.
– Прекратить лечение в случае аномальных кожных реакций.
– В случае длительного применения проконсультироваться с врачом.
– Изделие не является ни спермицидом, ни контрацептивом.
Противопоказания
случаев передозировки не наблюдалось. Повышенная чувствительность к любому из компонентов. Взаимодействие с лекарственными средствами и веществами не наблюдалось.
Условия хранения
хранить при температуре 9–25 °С в недоступном для детей месте. Держать подальше от источников повышенной влаги и тепла. Под воздействием прямых солнечных лучей изделие может приобрести легкий желтоватый цвет, что не влияет на его функциональные особенности и срок годности.