Бриомосс Сильвер Спрей (Briomoss Silver Spray) (570136) - инструкция по применению Медицинские изделия
Бриомосс Сильвер Спрей инструкция по применению
Характеристика
медицинское изделие Спрей для горла Бриомосс Сильвер не содержит спиртовых экстрактов, поэтому не раздражает чувствительную слизистую оболочку горла и рта.
Показания Бриомосс Сильвер Спрей
медицинское изделие предназначено для взрослых и детей старше 6 лет.
Рекомендации по использованию
медицинское изделие Спрей для горла Бриомосс Сильвер может быть применен с целью поддержания состояний, сопровождающих:
• тонзиллит;
• состояния после удаления небных миндалин;
• воспаление слизистой оболочки глотки;
• воспаление слизистой оболочки ротовой полости.
Способ использования:
Перед первым применением нажмите на дозатор несколько раз, чтобы наполнить его жидкостью.
Поместите аппликатор в рот и нажатием на дозатор распылите 1–2 дозы в направлении горла.
Рекомендуется применять изделие 3–4 раза в сутки по 1–2 дозы за 1 раз после приема пищи.
Из гигиенических соображений и с целью предотвращения распространения инфекций рекомендуется индивидуальное использование флакона.
После каждого использования средства наконечник необходимо промыть под проточной водой и осторожно высушить.
Противопоказания
не применяйте, если у вас есть гиперчувствительность (аллергия) к любому из ингредиентов изделия.
Избегайте контакта изделия с глазами.
Прекратите применение, если возникает какой-либо дискомфорт.
О любых побочных эффектах, связанных с использованием медицинского изделия, необходимо сообщить уполномоченному представителю производителя в Украине (импортера) и соответствующий государственный компетентный орган.
Не использовать после окончания срока годности.
Использование медицинского изделия беременным и женщинам, кормящим грудью, возможно только после консультации с врачом.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре 5–25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать при повреждении упаковки.