Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияЖидкостиЖидкости для промывания, орошения, леченияБриомосс Сильвер Спрей (Briomoss Silver Spray)

Бриомосс Сильвер Спрей (Briomoss Silver Spray) (570136) - инструкция по применению Медицинские изделия

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Бриомосс Сильвер Спрей (Briomoss Silver Spray)
Цена в городе Киев
от 187,61 грн
Без рецепта
1 шт от 187,61 грн
В наличии в 736 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Спрей для горла
Объем
30 мл
Медицинские изделия
Жидкости для промывания, орошения, лечения
Регистрационное удостоверение
1 от 02.06.2023

Бриомосс Сильвер Спрей инструкция по применению

Характеристика

медицинское изделие Спрей для горла Бриомосс Сильвер не содержит спиртовых экстрактов, поэтому не раздражает чувствительную слизистую оболочку горла и рта.

Показания Бриомосс Сильвер Спрей

медицинское изделие предназначено для взрослых и детей старше 6 лет.

Рекомендации по использованию

медицинское изделие Спрей для горла Бриомосс Сильвер может быть применен с целью поддержания состояний, сопровождающих:
• тонзиллит;
• состояния после удаления небных миндалин;
• воспаление слизистой оболочки глотки;
• воспаление слизистой оболочки ротовой полости.
Способ использования:
Перед первым применением нажмите на дозатор несколько раз, чтобы наполнить его жидкостью.
Поместите аппликатор в рот и нажатием на дозатор распылите 1–2 дозы в направлении горла.
Рекомендуется применять изделие 3–4 раза в сутки по 1–2 дозы за 1 раз после приема пищи.
Из гигиенических соображений и с целью предотвращения распространения инфекций рекомендуется индивидуальное использование флакона.
После каждого использования средства наконечник необходимо промыть под проточной водой и осторожно высушить.

Противопоказания

не применяйте, если у вас есть гиперчувствительность (аллергия) к любому из ингредиентов изделия.
Избегайте контакта изделия с глазами.
Прекратите применение, если возникает какой-либо дискомфорт.
О любых побочных эффектах, связанных с использованием медицинского изделия, необходимо сообщить уполномоченному представителю производителя в Украине (импортера) и соответствующий государственный компетентный орган.
Не использовать после окончания срока годности.
Использование медицинского изделия беременным и женщинам, кормящим грудью, возможно только после консультации с врачом.

Условия хранения

хранить в оригинальной упаковке при температуре 5–25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать при повреждении упаковки.

Бриомосс Сильвер Спрей
Бриомосс Сильвер Спрей спрей для горла флакон 30 мл, №1
от 187,61 грн
В наличии в 736 аптеках
Цены в аптеках
Бриомосс Сильвер Спрей
Бриомосс Сильвер Спрей спрей для горла флакон 30 мл, №1
от 187,61 грн
Забронировать
Забронировать