медицинское изделие Спрей для горла Бриомосс Сильвер может быть применен с целью поддержания состояний, сопровождающих:

• тонзиллит;

• состояния после удаления небных миндалин;

• воспаление слизистой оболочки глотки;

• воспаление слизистой оболочки ротовой полости.

Способ использования:

Перед первым применением нажмите на дозатор несколько раз, чтобы наполнить его жидкостью.

Поместите аппликатор в рот и нажатием на дозатор распылите 1–2 дозы в направлении горла.

Рекомендуется применять изделие 3–4 раза в сутки по 1–2 дозы за 1 раз после приема пищи.

Из гигиенических соображений и с целью предотвращения распространения инфекций рекомендуется индивидуальное использование флакона.

После каждого использования средства наконечник необходимо промыть под проточной водой и осторожно высушить.