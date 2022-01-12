1. При необходимости обработать рану в соответствии со стандартным протоколом.

2. Очистить и смочить рану физиологическим р-ром.

3. Очистить кожу вокруг раны и тщательно высушить.

4. Для комфорта пациента рекомендуется удалить (сбрить) лишние волосы.

5. Нанести повязку на раневую поверхность, не перекрывая кожу вокруг.

6. Не вдавливать повязку в глубокие раны.

7. Накрыть раневую поверхность с повязкой соответствующим образом с применением вторичной стандартной покровной повязки.

Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязку) можно использовать на инфицированных ранах только под наблюдением врача.

Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязку) не следует использовать для ран с минимальным количеством экссудата.

Повязка может прилипать, если ее применять на сухой ране или ране с малым количеством экссудата. Чтобы легко снять повязку, предварительно смочите ее стерильным физиологическим р-ром.

Повязка должна быть удалена до проведения магнитно-резонансной томографии.

Не используйте, если отдельный пакет с повязкой поврежден или открыт.

Не использовать повторно. Повторное использование может привести к инфицированию.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

После использования повязку необходимо утилизировать в соответствии со стандартным протоколом.