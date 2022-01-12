АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) (ALPE® PrimaDerm alginate (dressing)) (562011) - инструкция по применению Медицинские изделия
АЛПЕ ПримаДерм с альгинатом кальция инструкция по применению
Характеристика
повязка на основе альгината кальция состоит из натуральных волокон, полученных из морских водорослей и ионов кальция. Обладает хорошей биосовместимостью с поверхностью раны. Волокна повязки Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция реагируют с солями натрия крови и секретом раны, превращаясь в гидрофильный гель, заполняющий рану и поддерживающий в ней влажную среду, ускоряющий процесс заживления. Высвободившиеся ионы кальция способны активировать протромбин, что способствует гемостатическому эффекту. Высокая абсорбирующая способность и гемостатический эффект ингибируют бактерии.
Повязка Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция рекомендована для ускорения процесса заживления при трофических и диабетических язвах, пролежнях, абсцессах и любых других глубоких ранах, язвах нижних конечностей, послеоперационных и травматических ранах и других повреждениях кожи с умеренным или большим количеством экссудата. Повязка также предназначена для контроля незначительных кровотечений и для поддержания аутолитической обработки поверхности раны.
Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязка) не разработана, не продается и не предназначена для использования в других целях, кроме указанных выше.
Рекомендации по использованию
1. При необходимости обработать рану в соответствии со стандартным протоколом.
2. Очистить и смочить рану физиологическим р-ром.
3. Очистить кожу вокруг раны и тщательно высушить.
4. Для комфорта пациента рекомендуется удалить (сбрить) лишние волосы.
5. Нанести повязку на раневую поверхность, не перекрывая кожу вокруг.
6. Не вдавливать повязку в глубокие раны.
7. Накрыть раневую поверхность с повязкой соответствующим образом с применением вторичной стандартной покровной повязки.
Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязку) можно использовать на инфицированных ранах только под наблюдением врача.
Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция (повязку) не следует использовать для ран с минимальным количеством экссудата.
Повязка может прилипать, если ее применять на сухой ране или ране с малым количеством экссудата. Чтобы легко снять повязку, предварительно смочите ее стерильным физиологическим р-ром.
Повязка должна быть удалена до проведения магнитно-резонансной томографии.
Не используйте, если отдельный пакет с повязкой поврежден или открыт.
Не использовать повторно. Повторное использование может привести к инфицированию.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
После использования повязку необходимо утилизировать в соответствии со стандартным протоколом.
Противопоказания
не предназначено для хирургической имплантации или использования при глубоких ожогах.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.