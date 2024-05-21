Papilocare® (Papilocare®) (560294) - инструкция по применению Медицинские изделия
Papilocare инструкция по применению
Характеристика
основными ингредиентами Papilocare® являются:
• компоненты, позволяющие образовывать мукоадгезивный гель на слизистой оболочке шейки матки и влагалища, создавая на ней защитную пленку, способствующую барьерному действию продукта;
• ниосомы гиалуроновой кислоты, обладающие увлажняющим действием, помогают поддерживать эластичность ткани;
• ниосомы β-глюкана: их антиоксидантные свойства поддерживают структуру и естественную функциональность кожи и слизистых оболочек;
• фитосомы Centella asiatica, действие которых направлено на восстановление пораженной слизистой оболочки;
• экстракт Coriolus versicolor с реэпителизирующим и восстановительным действием при поражениях и микроповреждениях шейки матки и влагалища;
• экстракт Neem, обладающий смягчающими свойствами, способствующий естественному процессу заживления;
• BioEcolia® — пребиотик, стимулирующий рост полезной бактериальной флоры и восстанавливающий баланс микробиоты в зоне шейки матки и влагалища;
• экстракт Aloe vera, обладающий увлажняющим, реэпителизующим и восстановительным действием для зоны шейки матки и влагалища.
Papilocare® — это гель, который действует, образуя пленку на слизистой оболочке шейки матки, создавая защитный барьер, предотвращающий риск интеграции вируса папилломы человека (ВПЧ). Таким образом, Papilocare® блокирует интеграцию ВПЧ, предотвращая образование новых поражений, а также действует как вспомогательное средство для реэпителизации уже существующих поражений. Также стимулирует регенерацию влагалищной микробиоты.
Показания Papilocare
гель Papilocare® предназначен для:
• контроля и помощи в реэпителизации зоны трансформации шейки матки для предотвращения риска поражения, вызванного ВПЧ (LSIL);
• применения в качестве вспомогательного лечения интраэпителиальных поражений, вызванных ВПЧ;
• восстановления и помощи в реэпителизации поражений слизистой оболочки шейки матки и влагалища;
• лечения сухости слизистой оболочки шейки матки и влагалища;
• восстановления баланса влагалищной микробиоты;
• улучшения общего состояния влагалища;
• создания условий для быстрого заживления повреждений, вызванных воспалением или зудом;
• формирования защитной пленки, быстро уменьшающей раздражение, создавая надлежащие условия для содействия естественному процессу заживления.
Рекомендации по использованию
применение геля Papilocare® рекомендуется женщинам (в возрасте старше 18 лет), инфицированным ВПЧ, независимо от того, есть ли у них поражения, вызванные вирусом (ASCUS или LSIL).
Способ применения
Продолжительность лечения составляет 6 мес, но может быть увеличена по назначению врача. Для получения желаемых результатов важно пройти полный курс лечения.
Начинать лечение рекомендуется после менструации.
1-й месяц следует применять одну канюлю в сутки в течение 21 дня, а затем сделать перерыв на следующие 7 дней.
Со 2-го по 6-й месяц следует применять одну канюлю через день в течение 21 дня.
Рекомендация приостановить лечение с помощью геля Papilocare® во время менструации связана с комфортом пациента, а не с клинической несовместимостью.
Желательно применять гель Papilocare® непосредственно перед сном.
Гель Papilocare® совместим с использованием презервативов.
Как применять гель Papilocare®
Гель Papilocare® поставляется в вагинальных канюлях для одноразового использования.
Канюлю следует выбросить при наличии признаков открытия или повреждения. Канюля предназначена для облегчения нанесения продукта. Для нанесения геля следует лечь на спину.
Канюлю следует ввести во влагалище, затем нажать, чтобы выпустить ее содержимое. Затем, продолжая нажимать на канюлю, следует извлечь ее из влагалища, чтобы не всосать уже нанесенный продукт.
Возможно, в канюле останется небольшое количество геля. Это не означает, что была введена доза меньше рекомендуемой, поскольку канюля высвобождает достаточное количество геля, чтобы покрыть слизистую оболочку шейки матки и влагалища (3 мл). После использования канюли ее следует выбросить. Запрещается повторное и совместное использование с другими пациентами.
Побочные эффекты
Papilocare® имеет хороший профиль безопасности, и в клинических исследованиях, проведенных с его применением или с момента его выведения на рынок, не наблюдалось каких-либо серьезных побочных реакций.
Единственная побочная реакция, зарегистрированная с момента вывода продукта на рынок, — это раздражение после нанесения, частота возникновения которого не превышает одного случая на 10 000. Эта реакция чаще встречается у женщин с очень чувствительной или значительно поврежденной областью половых органов или у пациенток в постменопаузе с высоким pH влагалища (pH=7). Если это произойдет, следует увеличить интервалы между дозами (каждые 3 дня) и проконсультироваться с врачом.
Особые указания
гель Papilocare® не следует применять пациенткам с повышенной чувствительностью к какому-либо из его ингредиентов.
Если после применения ощущается дискомфорт, следует прекратить использование продукта и обратиться к врачу.
Нет данных о применении геля Papilocare® пациентками, использующими вагинальные контрацептивы (например, вагинальное кольцо, женский презерватив). Поэтому гель Papilocare® не рекомендуется применять женщинам, использующим такие типы контрацептивов. В случае беременности перед использованием геля Papilocare® следует проконсультироваться с врачом, и его применение следует рассматривать только под пристальным наблюдением врача.
Условия хранения
хранить при температуре 2–25 °C.