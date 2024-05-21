применение геля Papilocare® рекомендуется женщинам (в возрасте старше 18 лет), инфицированным ВПЧ, независимо от того, есть ли у них поражения, вызванные вирусом (ASCUS или LSIL).

Способ применения

Продолжительность лечения составляет 6 мес, но может быть увеличена по назначению врача. Для получения желаемых результатов важно пройти полный курс лечения.

Начинать лечение рекомендуется после менструации.

1-й месяц следует применять одну канюлю в сутки в течение 21 дня, а затем сделать перерыв на следующие 7 дней.

Со 2-го по 6-й месяц следует применять одну канюлю через день в течение 21 дня.

Рекомендация приостановить лечение с помощью геля Papilocare® во время менструации связана с комфортом пациента, а не с клинической несовместимостью.

Желательно применять гель Papilocare® непосредственно перед сном.

Гель Papilocare® совместим с использованием презервативов.

Как применять гель Papilocare ®

Гель Papilocare® поставляется в вагинальных канюлях для одноразового использования.

Канюлю следует выбросить при наличии признаков открытия или повреждения. Канюля предназначена для облегчения нанесения продукта. Для нанесения геля следует лечь на спину.

Канюлю следует ввести во влагалище, затем нажать, чтобы выпустить ее содержимое. Затем, продолжая нажимать на канюлю, следует извлечь ее из влагалища, чтобы не всосать уже нанесенный продукт.

Возможно, в канюле останется небольшое количество геля. Это не означает, что была введена доза меньше рекомендуемой, поскольку канюля высвобождает достаточное количество геля, чтобы покрыть слизистую оболочку шейки матки и влагалища (3 мл). После использования канюли ее следует выбросить. Запрещается повторное и совместное использование с другими пациентами.