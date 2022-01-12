сбрить лишние волосы для комфорта пациента и простоты нанесения повязки. Тщательно очистить кожу вокруг раны. Дать коже высохнуть перед нанесением повязки. Снять верхнюю подкладку с задней части повязки. Вынуть повязку из бумажного пакетика, минимизируя контакт с клейкой поверхностью.

Расположить повязку по центру раны. Осторожно нажать на адгезивную (нижнюю) сторону вниз, а затем нажать от центра кнаружи.

Избегать растяжения повязки или кожи. Поместить ленту по краям повязки, крепко прижать ленту.

Повязку следует заменить, если она подтекает (чрезмерный экссудативный процесс в ране), спадает или находится на ране более семи дней.

После использования повязку необходимо утилизировать в соответствии со стандартным протоколом.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Терапия при любой язве на коже или ране должна быть частью четко определенного плана лечения и проводиться под наблюдением врача.

При применении Алпе® ПримаДерм прозрачный (повязка) рана сначала становится больше по размеру и глубине, поскольку очищается от ненужных тканей. Это увеличение должно сопровождаться улучшением внешнего вида раны. Если после первых нескольких изменений повязки рана увеличивается, следует обратиться к врачу.

Следует обратить внимание на наличие признаков инфекции. Если возникла инфекция, признаками которой могут быть лихорадка, боль, гиперемия, кровотечение, отек или необычный запах или выделение, необходимо обратиться к врачу. Алпе® ПримаДерм прозрачный (повязка) может использоваться на инфицированных ранах только под наблюдением врача.

Редко при использовании гидроколлоидных повязок в некоторых ранах могут развиваться раздражение (покраснение, воспаление), мацерация или гипергрануляция (чрезмерное образование тканей). Если это случается, обратитесь к врачу. Если рана не начинает заживать или возникают какие-либо другие неожиданные симптомы, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Не использовать повторно. Повторное использование может привести к инфицированию.