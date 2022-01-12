АЛПЕ® ПримаДерм прозрачный (повязка) (ALPE® PrimaDerm transparent (dressing)) (560250) - инструкция по применению Медицинские изделия
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АЛПЕ ПримаДерм прозрачный инструкция по применению
Характеристика
Алпе® ПримаДерм прозрачный (повязка) — стерильная, из гипоаллергенного гидроколлоидного материала с наружной прозрачной клейкой пленкой (тестирование in vitro показывает, что прозрачная пленка обеспечивает барьер от вирусов размером 27 nm (нм) в диаметре и более, тогда как повязка остается неповрежденной). Имеет воздухопроницаемый и водоотталкивающий наружный пленочный слой, препятствующий проникновению бактерий и вирусов.
Алпе® ПримаДерм прозрачный (повязка) взаимодействует с экссудатом раны, образуя мягкую полупрозрачную абсорбирующую массу. Повязка поддерживает влажную среду, что ускоряет заживление раны.
Алпе® ПримаДерм прозрачный (повязка) показана при язвах кожи, в т. ч. нижних конечностей (например, трофических и диабетических язвах), пролежнях, поверхностных ранах различного происхождения, ссадинах, ожогах I и II степени. Уменьшает вероятность возникновения инфицирования раны и риск возникновения гипертрофических рубцов при заживлении. Смена повязки происходит без раздражения грануляционной и эпителиальной ткани и безболезненно для пациента.
Алпе® ПримаДерм прозрачный (повязка) также может использоваться к качестве защитной на неповрежденной коже или на коже, где начинают появляться признаки повреждения вследствие трения или давления (например, пролежни).
Рекомендации по использованию
сбрить лишние волосы для комфорта пациента и простоты нанесения повязки. Тщательно очистить кожу вокруг раны. Дать коже высохнуть перед нанесением повязки. Снять верхнюю подкладку с задней части повязки. Вынуть повязку из бумажного пакетика, минимизируя контакт с клейкой поверхностью.
Расположить повязку по центру раны. Осторожно нажать на адгезивную (нижнюю) сторону вниз, а затем нажать от центра кнаружи.
Избегать растяжения повязки или кожи. Поместить ленту по краям повязки, крепко прижать ленту.
Повязку следует заменить, если она подтекает (чрезмерный экссудативный процесс в ране), спадает или находится на ране более семи дней.
После использования повязку необходимо утилизировать в соответствии со стандартным протоколом.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Терапия при любой язве на коже или ране должна быть частью четко определенного плана лечения и проводиться под наблюдением врача.
При применении Алпе® ПримаДерм прозрачный (повязка) рана сначала становится больше по размеру и глубине, поскольку очищается от ненужных тканей. Это увеличение должно сопровождаться улучшением внешнего вида раны. Если после первых нескольких изменений повязки рана увеличивается, следует обратиться к врачу.
Следует обратить внимание на наличие признаков инфекции. Если возникла инфекция, признаками которой могут быть лихорадка, боль, гиперемия, кровотечение, отек или необычный запах или выделение, необходимо обратиться к врачу. Алпе® ПримаДерм прозрачный (повязка) может использоваться на инфицированных ранах только под наблюдением врача.
Редко при использовании гидроколлоидных повязок в некоторых ранах могут развиваться раздражение (покраснение, воспаление), мацерация или гипергрануляция (чрезмерное образование тканей). Если это случается, обратитесь к врачу. Если рана не начинает заживать или возникают какие-либо другие неожиданные симптомы, следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Не использовать повторно. Повторное использование может привести к инфицированию.
Противопоказания
не установлены.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.