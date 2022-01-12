1. Очистите рану и кожу вокруг нее.

2. Извлеките повязку из упаковки.

3. Нанесите повязку непосредственно на рану.

4. Закрепите подходящим неокклюзионным покрытием (или поверхностной повязкой), чтобы способствовать свободному дренажу раны.

5. Замените повязку Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра, когда она достигла своей максимальной абсорбирующей способности или согласно протоколу лечения. В начале лечения может потребоваться смена повязки каждые 24 ч. Повязка остается эффективной до 14 дней.

6. Если повязка оказалась сухой, смочите ее стерильным физиологическим р-ром для облегчения удаления. Осторожно снимите повязку.

Когда очевидно, что рана инфицирована, следует проводить системную антимикробную терапию. В этом случае повязка может быть использована под наблюдением врача и с применением системных антибиотиков. Повязка может прилипать, если ее применять на сухой ране или ране с малым количеством экссудата. Чтобы легко снять повязку, предварительно смочите ее стерильным физиологическим р-ром.

Повязка должна быть удалена для проведения магнитно-резонансной томографии.

Не использовать, если отдельный пакет с повязкой поврежден или открыт.

Не использовать повторно. Повторное использование может привести к инфицированию.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Необходимо следовать указаниям о мерах контроля за инфекцией.

После использования повязку необходимо утилизировать в соответствии со стандартным протоколом.