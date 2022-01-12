АЛПЕ® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра (повязка) (ALPE® PrimaDerm alginate Ag silver (dressing)) (558276) - инструкция по применению Медицинские изделия
АЛПЕ ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра инструкция по применению
Характеристика
Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра (повязка) хорошо абсорбирует. Она стерильная, антимикробная и нетканая, состоит из альгината кальция и ионного комплекса серебра, реагирующего с солями натрия в крови и экссудате раны. При поглощении раневого экссудата повязка образует гель, способствующий поддержанию влажной среды раны для оптимального заживления и облегчающий удаление образующегося экссудата. Ионы серебра защищают рану от широкого спектра микроорганизмов (на основе тестирования in vitro). Уменьшение выраженности запаха является результатом антимикробного эффекта повязки. Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра (повязка) является эффективным барьером для проникновения микробов.
Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра (повязка) предназначена только для наружного использования. Может использоваться под компрессионными повязками.
Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра (повязка) содержит альгинат, что может способствовать поддержанию контроля незначительных кровотечений в поверхностных ранах:
– травматические раны (поражение кожи, порезы);
– трофические язвы нижних конечностей;
– пролежни;
– диабетические язвы;
– удержание трансплантатов и донорских (замещенных) тканей;
– ожоги II степени;
– послеоперационные раны.
Рекомендации по использованию
1. Очистите рану и кожу вокруг нее.
2. Извлеките повязку из упаковки.
3. Нанесите повязку непосредственно на рану.
4. Закрепите подходящим неокклюзионным покрытием (или поверхностной повязкой), чтобы способствовать свободному дренажу раны.
5. Замените повязку Алпе® ПримаДерм с альгинатом кальция и ионами серебра, когда она достигла своей максимальной абсорбирующей способности или согласно протоколу лечения. В начале лечения может потребоваться смена повязки каждые 24 ч. Повязка остается эффективной до 14 дней.
6. Если повязка оказалась сухой, смочите ее стерильным физиологическим р-ром для облегчения удаления. Осторожно снимите повязку.
Когда очевидно, что рана инфицирована, следует проводить системную антимикробную терапию. В этом случае повязка может быть использована под наблюдением врача и с применением системных антибиотиков. Повязка может прилипать, если ее применять на сухой ране или ране с малым количеством экссудата. Чтобы легко снять повязку, предварительно смочите ее стерильным физиологическим р-ром.
Повязка должна быть удалена для проведения магнитно-резонансной томографии.
Не использовать, если отдельный пакет с повязкой поврежден или открыт.
Не использовать повторно. Повторное использование может привести к инфицированию.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Необходимо следовать указаниям о мерах контроля за инфекцией.
После использования повязку необходимо утилизировать в соответствии со стандартным протоколом.
Противопоказания
не предназначено для применения:
– у пациентов с известной чувствительностью к альгинатам или серебру;
– в качестве хирургической губки или для хирургической имплантации;
– для контроля сильного кровотечения.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.