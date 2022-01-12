АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) (ALPE® PrimaDerm hydrocolloid (dressing)) (558275) - инструкция по применению Медицинские изделия
АЛПЕ ПримаДерм гидроколлоидный инструкция по применению
Характеристика
Алпе® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) — стерильная, из гипоаллергенного гидроколлоидного материала с наружной прозрачной клейкой пленкой (тестирование in vitro показывает, что прозрачная пленка обеспечивает барьер от вирусов размером 27 nm (нм) в диаметре и более, тогда как повязка остается неповрежденной). Имеет воздухопроницаемый и водоотталкивающий наружный пленочный слой, препятствующий проникновению бактерий и вирусов.
Алпе® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) взаимодействует с жидкостью раны, создавая мягкую полупрозрачную абсорбирующую массу. Повязка поддерживает влажную среду, которая ускоряет заживление ран.
Алпе® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) показана для частичного и полного замещения кожи при язвах (например, трофических и диабетических) нижних конечностей, пролежнях, поверхностных ранах различного происхождения, ссадинах, ожогах I и II степени. Рекомендована для лечения ран с незначительной и умеренной экссудацией, особенно хронических с задержкой образования грануляционной ткани. Создает условия для ускорения заживления ран, способствует удалению фибринового налета, растворению отмерших тканей при сложных хронических не заживающих ранах. Уменьшает вероятность инфицирования раны и риск возникновения гипертрофических рубцов при заживлении. Смена повязки происходит без раздражения грануляционной и эпителиальной ткани и безболезненно для пациента.
Алпе® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) также может использоваться в качестве защитной на неповрежденной коже или на коже, где начинают появляться признаки повреждения от трения или давления (например, пролежни):
– способствует заживлению;
– не прилипает к ране;
– снимается без боли.
Рекомендации по использованию
– тщательно очистить и высушить рану и прилегающий к ней участок кожи;
– вынуть повязку из бумажного пакета, снять защитную бумагу;
– наложить повязку на поврежденный участок;
– после наложения повязки рекомендуется нагреть ее поверхность теплом руки для лучшего прилипания.
Не использовать при повреждении упаковки.
Не использовать повторно (повторное использование может привести к инфицированию).
Не использовать при наличии повышенной чувствительности к составляющим медицинского изделия.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Прекратить использование при возникновении раздражения кожи.
После использования повязку необходимо утилизировать в соответствии со стандартным протоколом.
Противопоказания
не установлены.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.