Алпе® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) — стерильная, из гипоаллергенного гидроколлоидного материала с наружной прозрачной клейкой пленкой (тестирование in vitro показывает, что прозрачная пленка обеспечивает барьер от вирусов размером 27 nm (нм) в диаметре и более, тогда как повязка остается неповрежденной). Имеет воздухопроницаемый и водоотталкивающий наружный пленочный слой, препятствующий проникновению бактерий и вирусов.

Алпе® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) взаимодействует с жидкостью раны, создавая мягкую полупрозрачную абсорбирующую массу. Повязка поддерживает влажную среду, которая ускоряет заживление ран.

Алпе® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) показана для частичного и полного замещения кожи при язвах (например, трофических и диабетических) нижних конечностей, пролежнях, поверхностных ранах различного происхождения, ссадинах, ожогах I и II степени. Рекомендована для лечения ран с незначительной и умеренной экссудацией, особенно хронических с задержкой образования грануляционной ткани. Создает условия для ускорения заживления ран, способствует удалению фибринового налета, растворению отмерших тканей при сложных хронических не заживающих ранах. Уменьшает вероятность инфицирования раны и риск возникновения гипертрофических рубцов при заживлении. Смена повязки происходит без раздражения грануляционной и эпителиальной ткани и безболезненно для пациента.

Алпе® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) также может использоваться в качестве защитной на неповрежденной коже или на коже, где начинают появляться признаки повреждения от трения или давления (например, пролежни):

– способствует заживлению;

– не прилипает к ране;

– снимается без боли.