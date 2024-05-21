Медицинские изделияОфтальмологические и оптические изделияСредства для офтальмологического использованияГипромеллоза-фармекс (Hypromellose-pharmex) Гипромеллоза-фармекс (Hypromellose-pharmex) (556892) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 74,10 грн Без рецепта 1 шт от 74,10 грн В наличии в 12 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармекс Групп Форма выпуска Капли глазные Объем 10 мл Медицинские изделия Средства для офтальмологического использования