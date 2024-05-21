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Гипромеллоза-фармекс (Hypromellose-pharmex) (556892) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Гипромеллоза-фармекс (Hypromellose-pharmex)
Цена в городе Киев
от 74,10 грн
Без рецепта
1 шт от 74,10 грн
В наличии в 12 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли глазные
Объем
10 мл
Медицинские изделия
Средства для офтальмологического использования