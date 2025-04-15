Гипромеллоза-фармекс (Hypromellose-pharmex)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
169,81
Экономия при брони: -22,88 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
133,90
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
133,60
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
134,20
Экономия при брони: -5,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
136,60
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
139,30
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
139,30
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
6.3 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
136,60
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
6.7 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
167,65
Экономия при брони: -20,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
169,18
Экономия при брони: -22,25 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
8.8 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
134,50
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
133,60
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
9.7 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
136,60
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
133,60
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Закрыто
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Днепр, ул. Яркая, 19
10.3 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
Фармекс Групп
139,50
Экономия при брони: -10,50 грн
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Закрыто
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ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
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ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
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Экономия при брони: -10,50 грн
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ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
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Экономия при брони: -4,60 грн
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26.4 км
ГИПРОМЕЛЛОЗА-ФАРМЕКС капли глазные флакон с крышкой-капельницей 10 мл №1
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133,60
Экономия при брони: -4,60 грн