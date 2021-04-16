перед использованием Гилайс Кеа необходимо вымыть руки.

Открывая Гилайс Кеа, не использовать первую дозу мази, которая может быть водянистой, пока мазь не выйдет из тубы. Наклонить голову немного назад и оттянуть нижнее веко вниз, чтобы образовать «карман». Держать тубу вертикально по направлению к глазу. Осторожно нажать на тубу, чтобы высвободить небольшую порцию Гилайс Кеа в глаз. Повторить процедуру на втором глазу. Нанести небольшую порцию мази, желательно перед сном. Если требуется дополнительная суточная доза, нанести небольшое количество мази каждые 3-4 ч или в соответствии с указаниями врача. Не прикасаться кончиком тубы к глазам или пальцам. После использования тщательно закрыть тубу крышкой.

Предостережение. В случае раздражения глаз следует прекратить использование Гилайс Кеа и проконсультироваться со своим врачом. После нанесения мази может возникать ощущение инородного тела в глазу, которое проходит, если похлопать глазами. Не использовать продукт при повреждении упаковки. Не использовать продукт после окончания срока годности. Не проглатывать. Не передавать Гилайс Кеа другим лицам. Вязкая структура Гилайс Кеа и длительное удержание на поверхности глаза могут вызвать временную размытость зрения. Следует убедиться, что зрение четкое, прежде чем управлять транспортным средством или использовать инструменты или механизмы. Перед использованием мази необходимо снять контактные линзы; в противном случае мазь может привести к повреждению поверхности контактных линз. При применении других глазных капель или мази следует соблюдать интервал около 15 мин между использованием каждого продукта. Рекомендуется использовать Гилайс Кеа в последнюю очередь. Следует проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать Гилайс Кеа в период беременности и кормления грудью. Продукт обычно рекомендуется использовать непрерывно не более 30 дней подряд; если выраженность симптомов не уменьшается, следует проконсультироваться с врачом.