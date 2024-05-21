ГИЛАЙС стерильный увлажняющий офтальмологический раствор с гиалуронатом натрия 0,4% (GILAYS) (367205) - инструкция по применению Медицинские изделия
ГИЛАЙС стерильный увлажняющий офтальмологический раствор с гиалуронатом натрия 0,4% инструкция по применению
Характеристика
Гилайс — 0,4% офтальмологический р-р гиалуроната натрия с высокой молекулярной массой, продукт биотехнологического синтеза. Гиалуронат натрия обладает мукомиметическими, мукоадгезивными и вязкоупругими свойствами, благодаря чему улучшает стабильность слезной пленки и обеспечивает комфорт поверхности глаза — смазку, увлажнение и защиту.
Увлажняющие и защитные свойства гиалуроната способствуют устранению раздражения, ощущения сухости, жжения и постороннего предмета в глазах из-за влияния окружающей среды, а именно ветра, солнца, сухого воздуха, соленой воды, дыма, слишком яркого света, кондиционированного воздуха, отопления, длительной работы за компьютером или, в случае хирургической операции на глазах, конъюнктивита или частого и длительного пользования контактными линзами.
Гилайс — стерильный офтальмологический р-р. В упаковке содержится 1 флакон 10 мл, является эквивалентом для более чем 250 капель, флакон оснащен инновационным запатентованным многодозовым офтальмологическим дозатором нажимного типа (OSD), без консервантов.
OSD защищает р-р от попадания потенциально вредных бактерий, р-р остается стерильным в течение 120 дней после первого использования.
Рекомендации по использованию
Гилайс закапывать по 1 капле в глаз 2–3 раза в сутки при необходимости. Закапывать 1 каплю в глаз, не сильно сжимая флакон.
Медицинское изделие, как правило, предназначено для постоянного использования в течение не более 30 дней; если симптомы сохраняются, следует проконсультироваться с врачом.
Особые указания
не использовать в случае повреждения флакона.
Не использовать в случае воздействия четвертичных соединений аммония.
Не использовать в случае чувствительности к любому из компонентов.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на флаконе и внешней упаковке.
Не касаться поверхности глаза наконечником флакона.
После использования в редких случаях возможна незначительная кратковременная нечеткость зрения, обусловленная вязкостью р-ра. С учетом этого рекомендуется подождать несколько секунд до начала деятельности, требующей четкости зрения.
Интервал до закапывания любого другого офтальмологического средства для наружного применения должен составлять по крайней мере 10–15 мин.
Не глотать.
Медицинское изделие предназначено исключительно для офтальмологического использования.
Медицинское изделие содержит фосфаты. У некоторых пациентов с сильно поврежденной роговицей в редких случаях наблюдалось явление кальцификации роговицы при применении капель глазных с содержанием фосфатов; следовательно, не рекомендуется применение в терапии пациентов со значительным повреждением поверхности роговицы (например с сильной эрозией или язвой роговицы).
Условия хранения
срок годности после вскрытия флакона — 120 дней. После завершения использования флакон следует утилизировать должным образом. Хранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте.