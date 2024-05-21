не использовать в случае повреждения флакона.

Не использовать в случае воздействия четвертичных соединений аммония.

Не использовать в случае чувствительности к любому из компонентов.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на флаконе и внешней упаковке.

Не касаться поверхности глаза наконечником флакона.

После использования в редких случаях возможна незначительная кратковременная нечеткость зрения, обусловленная вязкостью р-ра. С учетом этого рекомендуется подождать несколько секунд до начала деятельности, требующей четкости зрения.

Интервал до закапывания любого другого офтальмологического средства для наружного применения должен составлять по крайней мере 10–15 мин.

Не глотать.

Медицинское изделие предназначено исключительно для офтальмологического использования.

Медицинское изделие содержит фосфаты. У некоторых пациентов с сильно поврежденной роговицей в редких случаях наблюдалось явление кальцификации роговицы при применении капель глазных с содержанием фосфатов; следовательно, не рекомендуется применение в терапии пациентов со значительным повреждением поверхности роговицы (например с сильной эрозией или язвой роговицы).