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Жгут венозный автоматический (Automatic venous tourniquet)

3 препаратаНайти все в аптеках
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ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Голубой №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
от 80,00 грн
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ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Лето №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
Нет в наличии
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Розовый №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
Нет в наличии
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от 80,00 грн
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Характеристики
Производитель
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия