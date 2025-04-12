Жгут венозный автоматический (Automatic venous tourniquet)
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ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Голубой №1HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Лето №1HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Розовый №1HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
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Характеристики
Производитель
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия