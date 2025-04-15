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Жгут венозный автоматический (Automatic venous tourniquet)
Жгут венозный автоматический (Automatic venous tourniquet)
Днепр
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Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
415.3 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
80,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
805.5 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Довженко Александра, 1
806.6 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,50
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
807.0 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
808.6 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
205,20
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
809.4 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,50
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
809.4 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
810.3 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
810.4 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
811.9 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Стрый, ул. Галицкая, 1-Г
815.2 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
838.4 км
ЖГУТ JETPULL 2 О ВЕНОЗНЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
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