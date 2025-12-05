ДетраКлин® Гель (DetraClin® Gel) (357377) - инструкция по применению Медицинские изделия
ДетраКлин Гель инструкция по применению
Характеристика
Перед началом применения ДетраКлин® Геля, пожалуйста, внимательно прочитайте всю Инструкцию по применению. Не выбрасывайте эту Инструкцию по применению. Если у Вас возникли какие-либо вопросы или если Вы имеете какие-либо сомнения, пожалуйста, обратитесь к своему врачу или фармацевту.
Детраклин® Гель
• Мгновенное охлаждение, которое облегчает анальный дискомфорт (раздражение, зуд, жжение, повышенную чувствительность)
• Предупреждение анального дискомфорта
• Предупреждение развития геморроя и трещин
• Способствует процессу природного заживления
• Гигиеничность и удобство применения
Для чего применяется ДетраКлин® Гель?
ДетраКлин® Гель применяется для облегчения и предупреждения анального дискомфорта, в том числе симптомов геморроя: раздражения, зуда, жжения и повышенной чувствительности.
Геморрой и другие виды анального дискомфорта часто встречаются во время беременности и после родов.
Какие свойства имеют ингредиенты этого продукта?
ДетраКлин® Гель эффективен в облегчении и предупреждении анального дискомфорта, такого как зуд, раздражение, жжение и повышенная чувствительность.
ДетраКлин® Гель способствует быстрому облегчению при геморрое, трещинах и анальном дискомфорте. ДетраКлин® Гель обеспечивает мгновенное облегчение за счет охлаждения при применении, а также смазки для облегчения акта опорожнения.
ДетраКлин® Гель формирует физический барьер, который предотвращает доступ бактерий к тканям организма. ДетраКлин® Гель способствует процессу естественного заживления при геморрое.
Что следует знать перед применением ДетраКлин® Геля?
ДетраКлин® Гель не содержит токсических химических веществ. При применении ДетраКлин® Геля не сообщалось о каких-либо нежелательных эффектах.
Пожалуйста, сначала проконсультируйтесь с врачом если: в течение длительного времени Вас беспокоит геморроидальная болезнь или наблюдается чрезмерное кровотечение.
Применение других препаратов: о взаимодействии с другими препаратами не сообщалось.
Когда и как следует применять Детраклин® Гель?
Для уменьшения анального дискомфорта (раздражения, зуда, жжения, повышенной чувствительности): наносить внутрь и вокруг пораженного участка по крайней мере дважды в сутки в достаточном количестве в течение двух недель или когда необходимо облегчить состояние. Более частое применение улучшает эффект.
Для предупреждения (внутреннего и внешнего) геморроя и трещин: наносить внутрь и вокруг анального отверстия до и после каждого акта опорожнения. Нанесите небольшое количество геля на палец или применяйте аппликатор. Нанесите внутрь и вокруг анального канала, когда необходимо облегчить состояние. Плотно закройте крышку тубы после применения для предотвращения высыхания геля.
Продолжительность применения Детраклин® Геля не должна превышать 30 дней в течение одного периода применения.
Не следует применять этот продукт в случае повышенной чувствительности к одному или нескольким его ингредиентам.
Условия хранения
Детраклин® Гель следует применять при комнатной температуре. Хранить тубу с плотно закрытой крышкой при температуре от 5 до 25 °С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не используйте этот продукт после окончания срока его годности, указанного в верхней части тубы и на упаковке.
СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ
∙ Туба, которая содержит 37 г ДетраКлин® Геля
∙ Инструкция по применению
∙ Апликатор
Уполномоченный представитель в Украине:
ООО «Сервье Украина»
ул. Набережно-Крещатицкая, 41
04070, г. Киев, Украина
тел.: +38 (044) 490 34 41
факс: +38 (044) 490 34 40
Все запросы относительно этого продукта следует направлять Уполномоченному представителю в Украине.
Для дальнейшей информации о ДетраКлин® Геле пожалуйста, посетите www.detraclin-ua.com