

Перед началом применения ДетраКлин® Геля, пожалуйста, внимательно прочитайте всю Инструкцию по применению. Не выбрасывайте эту Инструкцию по применению. Если у Вас возникли какие-либо вопросы или если Вы имеете какие-либо сомнения, пожалуйста, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Детраклин® Гель

• Мгновенное охлаждение, которое облегчает анальный дискомфорт (раздражение, зуд, жжение, повышенную чувствительность)

• Предупреждение анального дискомфорта

• Предупреждение развития геморроя и трещин

• Способствует процессу природного заживления

• Гигиеничность и удобство применения

Для чего применяется ДетраКлин® Гель?

ДетраКлин® Гель применяется для облегчения и предупреждения анального дискомфорта, в том числе симптомов геморроя: раздражения, зуда, жжения и повышенной чувствительности.

Геморрой и другие виды анального дискомфорта часто встречаются во время беременности и после родов.

Какие свойства имеют ингредиенты этого продукта?

ДетраКлин® Гель эффективен в облегчении и предупреждении анального дискомфорта, такого как зуд, раздражение, жжение и повышенная чувствительность.

ДетраКлин® Гель способствует быстрому облегчению при геморрое, трещинах и анальном дискомфорте. ДетраКлин® Гель обеспечивает мгновенное облегчение за счет охлаждения при применении, а также смазки для облегчения акта опорожнения.

ДетраКлин® Гель формирует физический барьер, который предотвращает доступ бактерий к тканям организма. ДетраКлин® Гель способствует процессу естественного заживления при геморрое.

Что следует знать перед применением ДетраКлин® Геля?

ДетраКлин® Гель не содержит токсических химических веществ. При применении ДетраКлин® Геля не сообщалось о каких-либо нежелательных эффектах.

Пожалуйста, сначала проконсультируйтесь с врачом если: в течение длительного времени Вас беспокоит геморроидальная болезнь или наблюдается чрезмерное кровотечение.

Применение других препаратов: о взаимодействии с другими препаратами не сообщалось.

Когда и как следует применять Детраклин® Гель?

Для уменьшения анального дискомфорта (раздражения, зуда, жжения, повышенной чувствительности): наносить внутрь и вокруг пораженного участка по крайней мере дважды в сутки в достаточном количестве в течение двух недель или когда необходимо облегчить состояние. Более частое применение улучшает эффект.

Для предупреждения (внутреннего и внешнего) геморроя и трещин: наносить внутрь и вокруг анального отверстия до и после каждого акта опорожнения. Нанесите небольшое количество геля на палец или применяйте аппликатор. Нанесите внутрь и вокруг анального канала, когда необходимо облегчить состояние. Плотно закройте крышку тубы после применения для предотвращения высыхания геля.

Продолжительность применения Детраклин® Геля не должна превышать 30 дней в течение одного периода применения.

Не следует применять этот продукт в случае повышенной чувствительности к одному или нескольким его ингредиентам.