АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ (ABUFENE DELICATE) (357002) - инструкция по применению Медицинские изделия
АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ инструкция по применению
Характеристика
Абъюфен Деликат — негормональный гель, в состав которого входят гиалуронат натрия и клеточный лизат центеллы азиатской с оптимальной пропорцией мадекассосидов и азиатикозидов, специально разработанный для улучшения регенерации, упругости и эластичности слизистой оболочки при сухости влагалища. Клеточный лизат центеллы азиатской способствует действию гиалуроновой кислоты в увлажнении и регенерации тканей.
Абъюфен Деликат способствует значительному улучшению природного восстановления вагинальной слизистой оболочки благодаря содержанию гиалуроновой кислоты и клеточного лизата центеллы азиатской.
Абъюфен Деликат может быть рекомендован для использования при вагинальной сухости различного генеза, например:
- послеродовый период;
- лучевая терапия;
- перименопаузальный период;
- менопаузальный период;
- последний период менструального цикла;
- применение оральных контрацептивов.
Гель можно использовать вместе с презервативами.
Абъюфен Деликат не жирный и не оставляет пятен.
Рекомендации по использованию
1 туба-аппликатор содержит 1 дозу геля 5 мг.
Рекомендуется использовать Абъюфен Деликат по 1 дозе 2 раза в неделю, через день. Например: понедельник/среда или вторник/четверг.
Инструкция по использованию
А. Снимите крышку с однодозовой тубы-аппликатора, держите тубу-аппликатор в вертикальном положении, аппликатором вверх и слегка нажмите на тубу, чтобы смочить несколькими каплями геля конец аппликатора для облегчения введения во влагалище.
B. Введите аппликатор во влагалище. После комфортного введения осторожно нажмите на тубу, пока гель не будет введен полностью.
C. Выньте аппликатор осторожно для предотвращения удаления части геля, уже введенного во влагалище.
Для облегчения использования, однократная туба-аппликатор наполнена средством с избытком, который остается в тубе после использования, поэтому количество, которое выдавливается, является полной дозой. Содержание 1 однодозовой тубы-аппликатора предназначено для 1 введения, не допускается разделять содержание тубы на несколько приемов для предотвращения снижения эффективности средства. После использования однодозовой тубы-аппликатора ее следует выбросить.
Восстанавливающий уход влагалища и вульвы.
Средство наносится интравагинально и наружно.
Противопоказания
не использовать Абьюфен Деликат при аллергии на какой-либо из компонентов данного медицинского изделия.
Побочные эффекты
нет известных побочных эффектов.
В отдельных случаях использование Абъюфена Деликат может вызвать аллергическую реакцию. В случае каких-либо признаков аллергической реакции немедленно прекратите использование медицинского изделия и проинформируйте своего врача или фармацевта.
Особые указания
Абъюфен Деликат не рекомендуется использовать девушкам-подросткам, у которых не было первого менструального цикла.
Если при использовании Абъюфен Деликат наблюдается ухудшение вагинального дискомфорта или отсутствует улучшение, проконсультируйтесь с врачом.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать!