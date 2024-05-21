1 туба-аппликатор содержит 1 дозу геля 5 мг.

Рекомендуется использовать Абъюфен Деликат по 1 дозе 2 раза в неделю, через день. Например: понедельник/среда или вторник/четверг.

Инструкция по использованию

А. Снимите крышку с однодозовой тубы-аппликатора, держите тубу-аппликатор в вертикальном положении, аппликатором вверх и слегка нажмите на тубу, чтобы смочить несколькими каплями геля конец аппликатора для облегчения введения во влагалище.

B. Введите аппликатор во влагалище. После комфортного введения осторожно нажмите на тубу, пока гель не будет введен полностью.

C. Выньте аппликатор осторожно для предотвращения удаления части геля, уже введенного во влагалище.

Для облегчения использования, однократная туба-аппликатор наполнена средством с избытком, который остается в тубе после использования, поэтому количество, которое выдавливается, является полной дозой. Содержание 1 однодозовой тубы-аппликатора предназначено для 1 введения, не допускается разделять содержание тубы на несколько приемов для предотвращения снижения эффективности средства. После использования однодозовой тубы-аппликатора ее следует выбросить.

Восстанавливающий уход влагалища и вульвы.

Средство наносится интравагинально и наружно.